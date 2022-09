Un colpo di scena non previsto per quanto riguarda l’elezione del quarto parlamentare del Molise, il cui seggio lunedì sera è stato assegnato dal calcolo nazionale sui resti alla giovane dem Caterina Cerroni, che ieri mattina ha festeggiato con il Partito Democratico. Oggi pomeriggio, prima delle ore 16, Eligendo – il portale del Ministero degli Interni sulle elezioni – ha modificato l’assegnazione del seggio attribuendolo a Fratelli d’Italia. Entra dunque alla Camera dei deputati Elisabetta Lancellotta, capolista sul plurinominale.

43 anni, capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Isernia, dove è alla seconda legislatura, Consigliera Nazionale del Coni e Delegata provinciale Coni Isernia e CIP Isernia. Lei stessa, spiega al telefono in una conversazione necessariamente breve, l’ha appreso attraverso il sito del Ministero degli Interni, nel quale viene precisato che “il riparto provvisorio dei seggi si riferisce ad uno scrutinio non definitivo, non essendo pervenuti i risultati di tutte le sezioni”. Tuttavia sembra ormai assodato, come riferiscono fonti autorevoli anche in Molise, che sia lei e non Caterina Cerroni l’eletta per la circoscrizione unica del Molise.

Elisabetta Lancellotta ha riportato 27.632 voti, per i quali oggi con una nota ha ringraziato gli elettori. “Mi è dispiaciuto, però, per le 27.632 persone che avrebbero voluto che le rappresentassi in Parlamento e per coloro che mi hanno dato fiducia seguendo tutta la mia campagna elettorale, di non essere riuscita a essere eletta, a causa di sistema elettorale che va sicuramente modificato, poiché, come abbiamo visto, premia, in determinati casi, chi ha conseguito un minor consenso” aveva scritto in una nota proprio oggi pomeriggio, poco prima di apprendere, attraverso i tantissimi che l’hanno chiamata, di essere invece rientrata nel conteggio. Un po’ la stessa cosa accaduta con Umberto Bossi, che in considerazione del riconteggio dei dati è risultato eletto dopo due giorni nei quali era stato dato per estromesso dal Parlamento dopo 35 anni.

L’intervista di TUTTI CANDIDATI a Elisabetta Lancellotta