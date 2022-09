Colpaccio Campobasso: firma il bomber da 130 gol in C Francesco Ripa

Francesco Ripa è un calciatore del Campobasso. Grande colpo di mercato messo a segno dalla società rossoblù che lo inseguiva da circa un paio di settimane. Il bomber approda a Campobasso e da oggi è a disposizione di mister Di Meo e dello staff tecnico.

L’esperto attaccante vanta importanti trascorsi in Serie C avendo vestito tra le altre le maglie del Sorrento, Nocerina, Juve Stabia, Catania, Picerno, Sicula Leonzio. Un attaccante di lusso per la categoria e che va a completare il reparto offensivo rossoblù. “Siamo fieri di averlo con noi – le parole del vice presidente Nicola Cirrincione – Ciccio sarà il primo numero 9 della nostra società, un colpo di mercato che avevamo promesso e che adesso si è concretizzato”.

Cirrincione è arrivato in città nelle scorse ore mentre giovedì sarà la volta di Matt Rizzetta in vista della conferenza stampa di presentazione fissata per venerdì alle 16.00 all’Hotel Rinascimento.

Domani i Lupi saranno impegnati nella terza giornata di andata del campionato di Eccellenza e se la vedranno col Castel di Sangro in trasferta. Gara insidiosa ma da portare a tutti i costi a casa.