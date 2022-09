Colletorto, Giusy Ritucci diventa operatore per l’infanzia: augurissimi

Credi in te stessa e nelle tue capacità, credi nei tuoi sogni, persisti e rendili realtà. Possiamo raggiungere tutto quello che desideriamo. Congratulazioni Giusy per aver conseguito il corso in operatore per l’infanzia discutendo la tesi: “Il bullismo in tutte le sue forme” presso l’istituto Luigi Sturzo.

Auguri di vero cuore dai genitori Sara e Osvaldo, dalla sorella Giovanna, dalle nonne Lina e Gina, dai compari Mimmo e Pina, dai parenti, e da tutti gli amici.