È un giorno importante per te e in questa occasione speciale voglio dirti semplicemente grazie. Per l’amore, la presenza, la fiducia, la gioia di condividere ogni esperienza, la bellezza di una vita sempre insieme, mano nella mano. Nella bellezza di questo momento ti rinnovo la mia gratitudine con gli auguri di buon compleanno, per i tuoi cinquant’anni, insieme a tutte le persone che ti vogliono bene. Fernando.