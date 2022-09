Claudio Lotito, vita made in Molise: “Gente autentica, un barbiere tifoso della Lazio ha voluto tagliarmi i capelli per forza”

Presidente Lotito, perché vuole fare il Senatore?

“Perché oggi, dopo tanti anni di lavoro, impegno, anche sui tavoli istituzionali, ho deciso di mettermi al servizio del prossimo, facendo leva sull’esperienza che ho maturato. Sono determinato ad affrontare anche le sfide considerate impossibili, così come mi è capitato in passato. Chi in questo mese ha saputo leggere nei miei occhi la determinazione con la quale ho accolto questa sfida, ha capito che mi sono legato in maniera indissolubile al Molise. Ho voluto incontrare i cittadini di oltre 110 comuni, ho visto e ascoltato tutti, in presenza, non stando dietro un computer, facendo mulinare la rete dei social. Questo significa, per me, rappresentare l’autenticità e le aspettative delle persone: non freddamente dietro il monitor, sui social, avendo la presunzione di avere la conoscenza reale dei problemi”.

Al di là della genuinità e dell’accoglienza dei molisani, doti che ha avuto modo di testare e comunicare in molte occasioni, cosa l’ha colpita particolarmente di questo territorio che, per sua stessa ammissione, non conosceva?

“Mi ha colpito l’autenticità della gente, il cuore del popolo molisano. Sono stato ospitato per poter assistere alle partite della Lazio, mi hanno invitato a giocare a carte, sono stato preso di forza da un barbiere di Isernia tifoso della Lazio che mi poi mi ha tagliato i capelli. Mi hanno chiesto di fare un comizio improvvisato dal bancone di un bar, pensi che mentre parlavo trasmettevano sugli schermi la partita della Roma… Sono stato benissimo in questo mese, donne e uomini sentono forti le radici. Mi ha colpito anche il senso civico che ho riscontrato nei paesi. E’ stato soprattutto il contatto umano a rendere autentica questa mia esperienza. Per tale ragione non mi bastava soltanto partecipare alle manifestazioni politiche: ho invece preferito entrare nei bar, nei centri anziani, nelle piccole, medie e grandi aziende, nei centri di ricerca, nelle università, nelle strutture sanitarie. Non ho voluto filtri né barriere tra me e la gente. Oggi mi sento più consapevole di ciò che potrei rappresentare. Ho ascoltato anche il dissenso perché anche quello ti aiuta a indirizzare il tuo impegno per gli altri.

Sono un uomo fortunato perché la vita mi ha dato l’opportunità di poter esprimere le mie qualità. Vorrei che tutti potessero avere questa possibilità. Ho preso un impegno con i molisani e li difenderò costi quel che costi”.

Che idea si è fatto della classe dirigente del Molise? E dei politici locali?

“Quelli con cui ho avuto rapporti quotidiani, compresi i miei colleghi in lizza alle elezioni, sono persone cordiali con le quali ho condiviso quest’avventura. La classe dirigente locale ha bisogno di una rappresentanza forte in Parlamento, perché la cabina di regia, dopo le amministrazioni comunali passa per la Regione e poi arriva al governo del Paese. Non è facile fare politica senza avere interlocutori concreti. Ne approfitto per fare un plauso agli amministratori, sindaci e consiglieri comunali, molisani, per come si adoperano per risolvere qualsiasi problema. Sono degli eroi”.

Ha giustamente sottolineato che il Molise possiede tutto ma è incapace di mettere a sistema i suoi tesori, dai prodotti enogastronomici alle bellezze turistiche. Di chi sono le responsabilità, secondo lei?

“Il turismo molisano è in ripresa. Ho visto paesaggi e luoghi magnifici. I siti archeologici andrebbero messi a sistema per renderli più fruibili all’interno di un circuito nazionale. Qui abbiamo la storia, quella vera. Credo nelle potenzialità di sviluppo delle attività turistiche di questa regione. Certo, bisogna crederci e io ci credo. Ma ripeto, chi rappresenta questo territorio in Parlamento lo deve fare con l’autorevolezza e la conoscenza dei meccanismi parlamentari, altrimenti i risultati sono quelli sotto gli occhi di tutti. Faccio un esempio: tartufi, merletti e mozzarelle, tutta roba buona, tutto made in Molise, eccellenze molisane, quindi. Peccato che poi siano le altre regioni a rivendere questi prodotti come fossero i loro. Questo non va bene e io mi batterò per dare ai frutti di questo lavoro la giusta considerazione”.

Quale sarà la prima azione che farà per il Molise se verrà eletto?

“Senz’altro battermi per eliminare il Commissariamento della Sanità. Un Commissario ad Acta non è un Commissario straordinario, non ha poteri, deve recepire le indicazioni che arrivano da Roma. Le decisioni su come organizzare la Sanità devono tornare ai cittadini molisani”.

Lei è famoso per possedere una squadra di calcio, oltre che per le sue imprese. Davvero potrebbe prendere in mano le sorti del Campobasso Calcio? E perché lo farebbe? Solo per il calcio o per poi favorire un indotto che un’azienda calcistica inevitabilmente crea? Pensiamo al turismo, alla ristorazione, alle agenzie, al lavoro…

“Ho riportato in vita la Lazio quando aveva 550 milioni di debiti, fatturava 84 milioni e ne perdeva 86,5. L’ho fatto perché c’erano gravi problemi di ordine pubblico e perché tifoso di una società così gloriosa che rischiava il fallimento. Oggi la Lazio è un modello di gestione. Sul Campobasso mi sono già espresso, lo sport è vita e il calcio può dare tanto anche per i giovani. Non avere una squadra tra i professionisti è un peccato. Bisogna riscattarsi”.

Con quanto margine di certezza può garantire che non sparirà dalla circolazione, una volta eletto?

“Con lo stesso margine di certezza con cui sono stato a Salerno per tanti anni prendendo la Salernitana in Eccellenza e portandola in serie A. Sono sempre stato presente”.

Ci racconta una sua giornata tipo in Molise? Orari della sveglia, dove pranza, cosa fa?

“Mi alzo la mattina abbastanza presto, dopo aver dormito più o meno 4 ore, pranzo ovunque e in Molise si mangia divinamente. Potrei citare tantissimi posti ma farei un torto a qualcuno se lo dimenticassi. Non bevo alcolici, ma posso dirle che ho compensato a volte con due o tre piatti tipici locali. Il resto della giornata la trascorro a incontrare cittadini e istituzioni, sindaci, agricoltori, associazioni. Ho cercato di incontrare tutte le comunità, sono stato in più di 110 comuni, non mi pare poco, no?”

Dove seguirà lo scrutinio elettorale?

“Resterò in albergo a Campobasso dove sono ormai da più di un mese”.

Lei continua a ribadire che i parlamentari molisani dell’ultima legislatura hanno prodotto zero. Non è ingeneroso verso la sua collega di partito e ricandidata Annaelsa Tartaglione?

“Intanto mi riferisco ai 5 parlamentari eletti nel Molise, quattro dei 5 Stelle e una di Leu, che sono stati al governo del Paese quasi ininterrottamente: Leu con il Ministro alla Salute, Speranza, che ha mantenuto il Molise sotto la cappa del Commissariamento, e i 5 Stelle con il Presidente Conte che non ha portato un euro in Molise. Cosa hanno fatto queste persone per la regione, me lo dica lei….

Annaelsa Tartaglione è stata eletta in Puglia ed era all’opposizione, ciononostante si è prodigata facendo molto più di quello che era nelle sue possibilità, stando all’opposizione”.