Claudio Lotito tra incontri istituzionali e calcio balilla al bar. Il patron della Lazio “prende casa” in Molise

Giornata piena per Clausio Lotito: conferenze stampa, visite istituzionali, confronti con le associazioni e con i tanti cittadini incontrati lungo Corso Vittorio Emanuele II. E alla fine, in tarda serata, un paio di partite a calcio balilla in un bar di via San Giovanni a Campobasso. Il candidato del centrodestra al Senato per il Molise (Forza Italia) in corsa all’Uninominale, ha “preso casa” a Campobasso – come aveva anticipato – e sta conoscendo il capoluogo di regione e gli altri comuni.

“Ho avuto contatto con una regione piena di risorse e di belle persone. Posso rendermi conto di quello che succede solo vivendo quotidianamente qui, perché senza il confronto diretto con la gente non potrei capire quali sono gli umori e i problemi veri da affrontare e risolvere” le sue parole.

Ieri ha incontrato anche i vertici e diversi soci del Movimento Cristiano Lavoratori. Con gli altri candidati del centrodestra e il Presidente regionale Antonio Chiatto c’era anche il vice presidente nazionale Michele Cutolo: “E’ stato un momento interessante per verificare il punto di vista di un movimento che lavora per promuovere l’affermazione dei principi cristiani nella vita e in tanti altri ambiti, dalla cultura alla solidarietà al volontariato. Nei prossimi giorni – ha concluso – continuerò ad avere contatti diretti con i cittadini e gli operatori molisani”.