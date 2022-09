Claudio Lotito eletto senatore del Molise: “Non tradirò le aspettative di questa terra”

Poco prima delle 3 di notte, anche se lo spoglio è in corso, la vittoria di Claudio Lotito è chiara. E il presidente della Lazio, candidato al Senato nella coalizione di centrodestra, convoca la stampa all’hotel ‘Don Guglielmo’, suo quartier generale nella campagna elettorale, per rilanciare le prime dichiarazioni: “Stando alle proiezioni e al trend abbiamo più che doppiato il Pd. Io ci ho messo cuore, passione e sentimenti autentici che sono stati recepiti dai molisani, questo popolo mi è entrato nel cuore. I molisani hanno capito la mia totale disponibilità a comprendere i problemi del territorio. Porterò le istanze del Molise in Parlamento con la stessa determinazione e con lo stesso atteggiamento politico che ho impiegato nella campagna elettorale”.

Claudio Lotito ringrazia poi “tutti i partiti che mi hanno sostenuto e in particolare Forza Italia, coloro che mi hanno supportato e sopportato per tutta la campagna elettorale. I molisani non saranno traditi nelle loro aspettative perché questa è una terra fantastica che ha bisogno che abbia una voce in Parlamento. Manterrò gli impegni presi con i molisani, sono atti dovuti che il Molise deve avere”.