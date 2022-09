Chiude la campagna elettorale: l’agenda dei candidati

In aggiornamento

Ultimi appuntamenti per chiudere la campagna elettorale ‘straordinariamente’ estiva delle elezioni politiche che si svolgeranno domenica 25 settembre. Di seguito tutti gli eventi comunicati dai partiti.

PARTITO DEMOCRATICO-CENTROSINISTRA

Si terrà il 21 settembre ad Isernia alle ore 18.30 presso la Terazza Bar Centrale l’ultimo incontro della campagna elettorale del centro sinistra.

La giornalista Valentina Ciarlante modererà l’evento che vedrà protagonisti Vittorino Facciolla, Caterina Cerroni, Rossella Gianfagna, Giuseppe Cecere e Alessandra Salvatore.

Ospite d’onore dell’evento sarà Pina Picierno, Europarlamentare del Partito Democratico e vice presidente del Parlamento Europeo.

Sempre mercoledì 21 settembre alle ore 21 ad Agnone in Piazza Plebiscito la candidata Caterina Cerroni chiuderà la campagna elettorale insieme ai candidati del centro sinistra. Il programma prevede alle ore 21 intrattenimento musicale a cura di “Catele”, alle 21.15 comizio dei candidati del centro sinistra, alle 22 concerto di chiusura con gli Acustic Julia Trio.

MOVIMENTO CINQUE STELLE

Nella giornata di mercoledì 21 settembre, i candidati molisani del Movimento 5 Stelle alle elezioni Politiche saranno a Venafro per incontrare i cittadini insieme a Paola Taverna, vicepresidente del Movimento e vicepresidente del Senato, al coordinatore regionale, Antonio Federico, e ai portavoce eletti.

L’appuntamento è in programma alle ore 18, in piazza Vittorio Veneto, ex Palazzo Armieri.

CENTRODESTRA

Mercoledì 21 settembre alle ore 16.30 presso Hotel Don Guglielmo, a Campobasso, si terrà la conferenza stampa di chiusura della campagna elettorale dell’on. Lorenzo Cesa, candidato all’uninominale Camera, e Claudio Lotito, candidato all’uninominale Senato. Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati i temi principali della coalizione di centrodestra e il bilancio a pochi giorni dal voto.