Venticinque giorni in Molise. Alla fine di una campagna elettorale che non esitano a definire “complessa” e durante la quale sono stati accusati dagli avversari di essere “gli stranieri che vogliono colonizzare la nostra regione”, per Lorenzo Cesa e Claudio Lotito – i candidati del centrodestra sul seggio uninominale di camera e Senato – è il momento dei bilanci.

“Dopo il 26 settembre, ossia dopo che i molisani decideranno il loro destino, noi saremo i loro rappresentanti sul territorio e dal 27 ci rimboccheremo le maniche per far uscire questa regione dall’isolamento”, le parole del presidente della Lazio. Lui e il segretario nazionale dell’Udc hanno girato in lungo e in largo le città e i paesi della nostra regione, hanno incontrato tantissimi cittadini: “Tutti hanno sottolineato la priorità da risolvere per questa regione, ossia la sanità. Ribadiamo il nostro impegno per azzerare il commissariamento e il debito sanitario. I 600 milioni che sono assegnati al Molise per la sanità non sono sufficienti”, spiega Lorenzo Cesa. In questi giorni di campagna elettorale hanno incontrato anche il personale sanitario della nostra regione.

Mentre Lotito ha fatto realizzare uno studio sui costi della sanità molisana e, sottolinea, “per mantenere gli ospedali, le case della salute e gli altri servizi sul territorio occorrerebbe 1,3 miliardi”.

L’imprenditore romano non è d’accordo sulla proposta di fare il Molise una regione a statuto speciale perché “l’iter sarebbe troppo lungo e invece questa regione ha bisogno di risposte immediate”.

“Abbiamo chiari i problemi di questa regione”, incalza Lorenzo Cesa. Che elenca i punti da risolvere: miglioramento della viabilità delle zone interne, il potenziamento delle Province con finanziamenti e personale (“ne ho parlato già a Giorgia Meloni e a Matteo Salvini”), il potenziamento della rete ferroviaria e la costruzione di un collegamento tra la A1 e la A14, l’ottimizzazione delle infrastrutture digitali, una fiscalità di vantaggio per giovani coppie e per le attività delle aree interne. Cesa cita anche il rilancio dei nuclei industriali, in modo particolare di quello di Termoli dove ha incontrato gli imprenditori e dove gli investitori esterni non sono invogliati ad avviare nuove attività perché non sono stati ancora realizzati gli interventi per evitare le esondazioni del fiume Biferno. Opera che quest’area del Basso Molise aspetta dal 2003, ossia dalla disastrosa alluvione che ha danneggiato le aziende. Con i fondi del Pnrr per mitigare il dissesto idrogeologico qualcosa si è mosso e sembra che i progetti siano arrivati ad una fase esecutiva.

Cesa e Lotito danno un arrivederci ai molisani che, dicono, “se vorranno il 25 settembre sceglieranno noi alle urne. Non abbiamo la bacchetta magica ma la forte determinazione a risolvere i problemi di questa regione” . I due candidati del centrodestra guardano in prospettiva: danno anche appuntamento ai sindaci e agli amministratori che non fanno parte dell’area di centrodestra a dopo le elezioni: “Se saremo eletti li incontreremo così come abbiamo fatto in questi giorni di campagna elettorale con i cittadini, imprenditori, le associazioni di categoria, l’università, gli studenti, il mondo delle associazionismo, i vescovi, il personale sanitario”.