Cesa a confronto con imprenditori: “Restituire dignità economica al Molise”

Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’Udc e candidato nel collegio uninominale molisano della Camera dei Deputati, continua ad incontrare gli imprenditori della nostra regione. “In questi giorni – racconta – sto visitando le realtà imprenditoriali del Molise per avere una maggiore contezza del territorio. Sono numerose le attività produttive della regione, dai pastifici, olifici, agli stabilimenti tecnologici, passando per quelli tessili e tanti altri. Sono realtà importanti, che danno ossigeno all’economia regionale. Con coraggio, determinazione portano avanti produzioni che il mondo intero ci invidia. Esistono anche realtà, dislocate nelle aree più interne, più piccole e che devono fare i conti con i problemi legati al territorio e ad una politica nazionale, che in questi anni ha dimenticato l’esistenza di una intera regione”.

Quindi, rilancia: “Dobbiamo affrontare con determinazione i numerosi problemi della regione. Bisogna restituire una dignità economica al Molise. Dobbiamo fermare l’esodo – sottolinea Cesa – creare occupazione in quella bellissima regione e attrarre investimenti. Solo così possiamo cambiare le sorti della regione”.