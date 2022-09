Cecere (PD): “Lotito e Cesa candidati discutibili. Crisi del gas? Guerra per interessi non nostri”

“In Molise manca perfino il minimo sindacale per curare i pazienti: le patologie tempo-dipendenti sono a rischio”. Giuseppe Cecere, 66 anni, lo sa perfettamente e ne parla con cognizione di causa: è l’ex primario di chirurgia al Cardarelli di Campobasso, ora capolista al Senato per il Pd sul listino proporzionale. In questa intervista, rispondendo alle domande di Antonello Barone, parla di sanità, di problemi territoriali, spazia sulle candidature definite “paracadutate”, affronta i temi spinosi del caro-bollette, della guerra, del gas e del programma per l’indipendenza energetica che “non è il nucleare, non ci sono le condizioni per impiantare centrali, meno che mai in Molise”.