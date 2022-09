Laboratori del gusto, raccolta delle mele, visite guidate, escursioni nella natura d’autunno, street band e tante attività da vivere per la 5° Festa della Mela di Castel del Giudice, una nuova, sorprendente, Edizione Esperienziale, che sabato 15 e domenica 16 ottobre dipingerà di profumi e sapori il borgo dell’Alto Molise al confine con l’Abruzzo.

Nell’abbraccio dei colori del foliage autunnale, il cuore del paese vedrà i migliori produttori biologici e artigianali del territorio proporre nei loro stand e food truck prelibatezze a km 0, ricette e prodotti tipici molisani e abruzzesi, mentre gli artisti di strada del Casteldelgiudice Buskers Festival riempiranno di magia e di musica le vie e le piazze, fino all’albergo diffuso Borgotufi.

Tante le esperienze a cui partecipare, come le degustazioni di mele antiche dell’azienda agricola Melise, che coltiva diverse varietà di questo frutto dove fino a qualche tempo fa c’erano terreni abbandonati, la raccolta delle mele nei campi immersi in un paesaggio da fiaba e le visite guidate al Giardino delle Mele Antiche, dove crescono mele autoctone recuperate dai nomi e le tipologie più curiosi, come la mela Zitella, la Limoncella, la Gelata, la Primera, la Florina, la Tinella, ognuna con una storia da scoprire.

E poi visite al birrificio agricolo Malto Lento, passeggiate poetico-rurali con asini e capre con il poeta contadino Carmine Valentino Mosesso, escursioni guidate in e-bike, esperienze di apicoltura con l’Apiario di Comunità di Castel del Giudice, la raccolta delle patate viola MaCubo, yoga nella natura e tante sorprese per grandi e piccoli. Una manifestazione che celebra l’agricoltura sostenibile e la biodiversità, in linea con le azioni del Piano del Cibo di Castel del Giudice, che vede la collaborazione tra istituzioni, associazioni, aziende e produttori locali nel rendere tutta la filiera agricola e alimentare in sintonia con la tutela dell’ambiente e con lo sviluppo delle aree interne dell’Appennino.

Per il soggiorno nel tempo delle mele a Castel del Giudice, l’albergo diffuso Borgotufi propone uno sconto del 15% prenotando una vacanza dal 1° al 31 ottobre 2022, che si può ottenere inserendo il codice MELA nel sistema di prenotazioni online sul sito www.borgotufi.it o facendone richiesta alla struttura (Tel. 0865 946820).

La Festa della Mela è organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Castel del Giudice e rientra nel programma Turismo è Cultura della Regione Molise con il sostegno di istituzioni, associazioni, come Legambiente Molise e aziende del territorio.