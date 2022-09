Casacalenda verso l’addio alla 19enne Angela, morta in Bulgaria. Sarà lutto cittadino

Si terranno domenica 25 settembre alle 16 i funerali di Angela Pangia, la 19enne di Casacalenda morta in un incidente stradale in Bulgaria lo scorso 15 settembre. In paese sarà lutto cittadino, come anticipato dalla sindaca Sabrina Lallitto.

“Con sentito cordoglio, informo la comunità che domenica 25 settembre, alle ore 16, saluteremo Angela nella Chiesa di Maria S.S. del Carmine.

Ritenenendo opportuno e doveroso interpretare il sentimento della comunità, in segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia, oggi pomeriggio pubblicherò ordinanza di Proclamazione di Lutto Cittadino.

Sono sospesi pertanto, già d’intesa con la Commissione della Madonna della Difesa e con la Polisportiva Kalena, i festeggiamenti civili e le competizioni sportive.

Le attività commerciali saranno invitate a rispettare il silenzio nelle ore pomeridiane, in concomitanza con i riti funebri.

La Festa Diocesana della Madonna della Difesa seguirà il suo tradizionale corso, con i riti religiosi, presso il Santuario”.

La morte della giovane ragazza, che si trovava nell’Est Europa per un viaggio con alcuni amici, ha molto colpito la comunità molisana tutta e ha scosso in particolare gli abitanti di Casacalenda, che domenica daranno l’ultimo saluto alla ragazza.