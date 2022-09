Cardiologia del San Timoteo, nominato nuovo direttore: è Bruno Castaldi

L’Asrem ha nominato un nuovo responsabile per l’unità operativa di Cardiologia del San Timoteo di Termoli. Si tratta del dottor Bruno Castaldi, dirigente medico attualmente in servizio al Veneziale di Isernia, e il provvedimento di nomina è a firma del direttore generale Asrem Oreste Florenzano, che ha deliberato a riguardo il 2 settembre scorso (DDG n. 1055).

A seguito della procedura di valutazione comparativa sulla base dei criteri individuati dal regolamento aziendale, nonché del verbale redatto dalla commissione preposta all’esame delle istanze e della documentazione, è stato conferito l’incarico a Castaldi “per la considerevole e costante attività ed esperienza professionale nel settore specifico”.

Nuovo responsabile dunque per il reparto del San Timoteo, notoriamente in difficoltà in particolare per quanto riguarda il servizio di Emodinamica.