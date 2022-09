Cani e gatti investiti, l’appello: “Per il soccorso contattare il 112 per attivare veterinari Asrem”

Quando ci si imbatte in un cagnolino o in un gatto feriti dopo essere stati investiti da un’auto in corsa, spesso ci si trova a fronteggiare una situazione drammatica ma non si sa cosa fare per aiutare gli animali agonizzanti o in difficoltà. Innanzitutto, bisogna telefonare al numero di emergenza 112. In questo modo sarà possibile far intervenire i veterinari dell’Azienda sanitaria regionale.

E’ l’appello lanciato dal Noetaa (Nucleo operativo tutela animali e ambiente) tramite il responsabile operativo Giancarlo Calvanese: “In caso di cani e gatti investiti, è necessario chiamare immediatamente il 112 che attiverà i veterinari Asrem reperibili h24 che provvederanno tramite la ditta convenzionata a condurre l’animale presso la stessa clinica convenzionata a carico della Regione Molise. Solo in caso di mancato intervento è necessario contattare le associazioni. Inoltre, se è possibile, occorre rimanere sul posto fino all’arrivo dei soccorsi per favorire l’individuazione dell’animale in difficoltà”.

Calvanese ricorda che “questo servizio regionale è diventato realtà grazie alle battaglie fatte per anni dal Noetaa e dalla Leidaa che hanno ottenuto che la normativa nazionale e regionale fosse applicata su tutto il territorio molisano. Possiamo contribuire tutti a rendere la nostra società rispettosa verso gli animali”.

Ricordiamo che chi investe un animale ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chi non lo fa rischia una multa da 421 a 1.691 euro.