Campodipietra rievoca l’arrivo di Enrico II e l’imperatore è Fabio Fulco

Lunedì – 5 settembre – alle 16.30 in Piazza San Martino Vescovo a Campodipietra sarà presentata ufficialmente La rievocazione storica del 10 settembre 2022 sull’arrivo in paese dell’imperatore Enrico II sarà l’evento più significativo di questo anno.

Alla conferenza di presentazione interverranno il vice presidente del consiglio regionale Gianluca Cefaratti, il sindaco Giuseppe Notartomaso, Elio Cardillo direttore

del Millenario, il regista Rolando Giancola e l’attore Fabio Fulco.

Mille anni fa (anno 1022) il sovrano sottoscrisse in Molise un importante sentenza a favore dell’abbazia di San Vincenzo al Volturno, che fu il primo documento recante il nome del paese di Campodipietra.

Questo straordinario evento sarà riportato in vita da circa sessanta figuranti in costume medievale, con l’attore Fabio Fulco nel ruolo di Enrico II per la regia di Rolando Giancola in collaborazione con la Compagnia Teatrale “Elvira”, il Gruppo Etnodanza “Molise Radici” e la partecipazione di tutte le associazioni e le istituzioni campopetresi che hanno già allestito numerosi altri eventi in questo “anno del Millennio”.

Fabio Fulco nato a Napoli e cresciuto a San Giuseppe Vesuviano, inizia la sua carriera come fotomodello, esordendo nel 1996 nel cinema con il film Donne in bianco, diretto da Tonino Pulci. L’anno successivo è nel cast di ‘Un tè con Mussolini’, regia di Franco Zeffirelli. Tra il 1999 e il 2000 recita nella soap opera ‘Vivere’, in onda su Canale 5. In seguito alterna cinema e televisione, dove partecipa a diverse fiction tv di successo, tra cui ‘Orgoglio’, ‘Incantesimo’ e ‘Don Matteo’.

Collabora in seguito a numerose fiction e programmi TV, tra cui ‘Gente di Mare’, ‘Ballando con le Stelle’ e ‘Crociera Vianello’, dove collabora con lo storico duo Vianello-Mondaini. Tra i suoi lavori successivi, troviamo poi ‘Il Crimine non va in Pensione’ (di cui è attore e regista), ‘Un Posto al Sole’ e ‘Le Tre Rose di Eva’.

È al momento annunciata la sua partecipazione alle fiction ‘Mina Settembre’ e ‘Il paradiso delle signore’, dove interpreterà il ruolo di Ferdinando di Torrebruna.