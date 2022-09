Campobasso calcio, il presidente Gesuè ci riprova: ricorso per l’ammissione in serie D

Il presidente del Campobasso calcio Mario Gesuè ha deciso di giocarsi anche l’ultima carta nei Tribunali amministrativi: è stato depositato questo pomeriggio, 1 settembre, al Tar del Lazio il ricorso per chiedere di ammettere la squadra rossoblù alla serie D. La richiesta del sodalizio del capoluogo, che si oppone al rifiuto della Federazione guidata da Gabriele Gravina, sarà discussa il 7 settembre e in via d’urgenza, come richiesto dalla società ai giudici amministrativi, dal momento che domenica 4 settembre il torneo prenderà regolarmente il via.

L’anno scorso il ricorso al Tar per l’ammissione in sovrannumero alla serie D ha avuto un esito felice per la Sambenedettese e la Casertana, entrambe escluse dalla C. Probabilmente anche in virtù di tali precedenti Gesuè ha deciso di muoversi. Anche il Campobasso quindi incrocia le dita e spera nella stessa sorte che darebbe la svolta agli ultimi mesi, nel corso dei quali sono andati tutti male i tentativi di ottenere la licenza necessaria per disputare il campionato professionistico di Lega Pro. L’ultima delusione per i Lupi e per i supporters molisani c’è stata qualche giorno fa, con il pronunciamento del Consiglio di Stato.

La ‘partita’ potrebbe avere un esito diverso per la serie D. Se i giudici amministrativi del Tar Lazio dovessero dare ragione a Gesuè, la Lnd dovrà riformulare il girone in cui sarà inserito il Campobasso (presumibilmente il girone F in cui si trovano le altre due squadre molisane, Vastogirardi e Termoli) e rimodulare il calendario delle partite.

La società guidata da Gesuè vuole almeno recuperare il titolo di serie D. Dagli ambienti societari trapela anche l’indiscrezione che, in caso di vittoria al Tar Lazio, il presidente lombardo cederà il titolo del Campobasso calcio. Il possibile acquirente? Sembra che sia interessato Claudio Lotito, l’imprenditore romano candidato nel seggio molisano e presidente della Lazio.