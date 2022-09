Campobasso, 35mila euro per finanziare il progetto più votato dai cittadini

Come preannunciato solo qualche giorno fa dall’assessore al Bilancio, Giuseppina Panichella, è stata approvata dalla Giunta la Delibera per l’approvazione delle linee guida, dello schema di Avviso Pubblico e del modulo di adesione del Bilancio Partecipativo 2022.

“L’Amministrazione Comunale, nei propri strumenti di programmazione, sia strategica che operativa, – ha sottolineato il sindaco, Roberto Gravina – ha ritenuto che il bilancio partecipato possa essere un valido strumento di dialogo con i cittadini. Per questo, attraverso il nostro Documento Unico di Programmazione 2022-2024 abbiamo elaborato uno specifico indirizzo operativo sul bilancio partecipato, quale strumento per promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche dell’Ente.

In sintesi, – ha specificato Gravina – con il bilancio partecipato si intende facilitare il confronto con la cittadinanza e promuovere scelte e decisioni condivise. È uno strumento per rispondere in modo più efficace alle necessità dei cittadini e assicurare una maggiore corrispondenza tra bisogni da soddisfare e risorse disponibili, coinvolgendo i cittadini nella gestione pubblica attraverso forme di democrazia diretta, mantenendo un rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini.

Con il concreto lavoro dei componenti della Commissione Bilancio, guidata dalla presidente Giuseppina Di Iorio, l’amministrazione comunale ha ritenuto di destinare per il 2022 la somma di 35.000 euro che andrà a finanziare il progetto che risulta più votato dai cittadini, nell’ambito delle seguenti aree tematiche: mobilità e viabilità, arredo e decoro urbano; spazi e aree verdi, politiche ambientali; attività culturali e sportive; politiche sociali, educative, pari opportunità, cittadinanza attiva, politiche giovanili; politiche per lo sviluppo socioeconomico, accesso al lavoro, l’informatizzazione di servizi e procedure”.