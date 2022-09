Campobasso 1919, domani debutto ad Agnone. Arrivano altri sei rinforzi

Non sarà la serie C, e non è neanche di certo la D. Ma bisogna ripartire, e lo si farà dall’Eccellenza. Il Campobasso 1919 domani, 17 settembre, farà il suo debutto in campionato sul campo dell’Olympia Agnonese. Una sfida spesso vista in quarta serie, ma ora è tutt’altra storia. La rinnovata squadra del capoluogo punta a vincere al primo colpo, anche perché sarebbe durissima restare nei campionati regionali per due stagioni di fila. Ma un passo alla volta.

La formazione allenata da Pino Di Meo ha pochi allenamenti nelle gambe e punterà anche sulla voglia dei ragazzi che già erano in organico. Al seguito ci saranno diversi tifosi che nonostante la delusione del doppio salto all’indietro vogliono far sentire la propria presenza ai Lupi. L’altra sera in pieno centro è stato esposto uno striscione: “Rivincita e sofferenza, ma mai senza coerenza”.

I tifosi rossoblù riconoscono quella di Rizzetta come unica squadra calcistica del capoluogo. E questo è un primo passo fondamentale per i rapporti futuri. C’è già stato qualche contatto tra tifoseria e proprietà che si è detta entusiasta. Bisogna anche ricordare che non è ancora stata scritta la parola fine sull’altra società, quella che fino ad aprile giocava in serie C: il 22 c’è il Consiglio di Stato.

La società ha messo a segno altri sei colpi. Due difensori (Raffaele Cavallini, Cristian Ioio), l’esterno offensivo Filippo Franchi, un centrocampista (Axel Traore), un portiere (Ciro Pinto) e il giovane Lorenzo Colombo. Si uniscono agli arrivi dei giorni scorsi di Nicola Vanzan, Albino Fazio, Federico Di Lallo, Lucio Di Lollo, Daniele Dibari e Marco Di Rienzo. Si attende il bomber, l’attaccante in grado di fare la differenza sotto porta. Lunedì novità importanti.