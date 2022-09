Campionati regionali, incetta di titoli per l’Athletic club Termoli

Gli atleti dell’Athletic Club Termoli rientrano a casa con ben 6 titoli dai campionati regionali individuali categoria ragazzi e diversi piazzamenti sul podio.

Ieri 24 settembre in un anomalo e caldo pomeriggio in quel di Campobasso, nello stadio di atletica leggera Nicola Palladino, i ragazzi adriatici hanno dimostrato sul tartan della pista e sulle pedane dei vari concorsi di esser ormai un punto di riferimento per avversari e tecnici del movimento regionale.

Le varie vittorie: Sarcinelli Frida è campione regionale sui 60 metri ostacoli, Plescia Luigi è campione regionale sui 60 metri piani e nei metri 1000, Caruso Emanuele è campione regionale sui 2000 metri marcia, Tommasone Maria è campione regionale sui 2000 metri marcia, Rucci Monica è campione regionale nel salto in alto, sul podio Peroni Martino secondo al fotofinish nei 60 metri ostacoli e terzo nei metri 1000 ed infine Caruso Emanuele nel salto in lungo giunge terzo. Menzioniamo inoltre Senese Vanessa prima nei 300 metri piani categoria cadette a 4 decimi di secondo dal minimo dei campionati italiani di categoria, Maccarelli Lorenzo secondo nei metri 1000 categoria cadetti a 4 secondi dal minimo e concludiamo con Candeloro Irene seconda nella gara dei metri 1000 categoria cadette. Nella categoria esordienti Senese Rebecca e Lorusso Gianluca vincono entrambe le serie dei 50 piani categoria esordienti e quest’ultimo si piazza sul podio anche nella gara di categoria del salto in lungo.

Enorme soddisfazione da parte di tutto il settore tecnico della società di atletica leggera termolese, dopo i titoli regionali nell’attività invernale di corsa campestre, l’attività su pista regala anch’essa vittorie e medaglie come mai accaduto in precedenza, segno che l’impegno profuso sulla pista è sui gradoni dello stadio Cannarsa è ripagato dai successi in gara.

Concludiamo con un appello rivolto in primis dai genitori di questi ragazzi e poi dai tecnici e dagli atleti stessi affinché le istituzioni possano adoperarsi per adottare quanto prima tutte le misure possibili per apportare migliorie alle strutture attualmente in disponibilità di questa associazione per gli allenamenti, ci auguriamo che i progetti illustrati in più occasioni di ristrutturazione della pista di atletica possano tramutarsi nel breve tempo in realtà. Buona corsa a tutti.