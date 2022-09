“Correte a scoprire il Molise”. Con questo invito si conclude l’ultimo esilarante video di Calciocavallo, il gruppo di molisani emigrati a Milano che sono ormai diventati un punto di riferimento sui social e nella promozione turistica della nostra regione.

Stavolta il video è una sorta di parodia di Forrest Gump, film di grande successo degli anni Novanta con Tom Hanks. Nei panni di Forrest Gump c’è il solito Mario Fratino, spesso protagonista dei video di Calciocavallo.

È lui a correre, come Forrest Gump nell’omonimo film. Ma Fratino corre per tutto il Molise, seguito dalle telecamere di Calciocavallo che grazie anche a delle splendide riprese fatte col drone, mostra alcuni degli scorci migliori della nostra regione, dal castello Monforte di Campobasso alle sorgenti di Santa Maria del Molise, dai resti di Altilia ai murales di Civitacampomarano, dalla Fontana Fraterna di Isernia al Borgo Vecchio di Termoli.

Non potevano mancare gli intermezzi su una panchina, proprio come nel film, in cui il protagonista dialoga con un’anziana molisana, presentata nei titoli di coda come ‘Zia Maria’.

Un video che sicuramente finirà sulle bacheche su Facebook e sui profili Instagram di tantissimi molisani nei prossimi giorni perché sarà veicolo di promozione turistica nei mesi a venire.