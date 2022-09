Caduta massi nella galleria di Belmonte, chiusa in attesa di verifiche

Il maltempo che ieri – 28 settembre – si è abbattuto sulla provincia di Isernia ha causato una preoccupante caduta massi nella galleria “Area Cesa” nel comune di Belmonte del Sannio.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che ha chiuso il tunnel in attesa di ulteriori verifiche. Altro intervento è stato condotto nel tratto della SS 158 al km 35+00, con l0inserimento di un impianto semaforico per senso unico alternato, per caduta massi dalla scarpata.

In entrambi i casi, dopo la parziale messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco saranno condotte le verifiche necessarie da parte degli enti proprietari delle strade per adottare i necessari provvedimenti utili al ripristino della viabilità.