Bruno Barbieri alla scoperta del Molise, su Sky la puntata di 4 Hotel

Andrà in onda domenica prossima 4 settembre la puntata girata in Molise del programma tv ‘4 Hotel’ con lo chef Bruno Barbieri: Campobasso, Isernia, Montenero di Bisaccia e Capracotta le località toccate dal programma che prevede sfide tra albergatori di tutta Italia nel campo dell’hôtellerie.

La trasmissione riprenderà proprio domenica 4 settembre con quattro nuove tappe, in onda su Sky e in streaming su Now, per una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia.

Nel primo episodio della nuova stagione in onda alle 21:15 su Sky Uno e sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su Now, il personaggio tv reso celebre da ‘Masterchef’ andrà alla scoperta del Molise: “il viaggio di Bruno Barbieri 4 Hotel – si legge nella nota ufficiale del programma – è pronto a mostrare un territorio poco conosciuto ma sorprendente, pieno di spunti e tutto da scoprire. Tra palazzi storici, alberghi diffusi e country house a due passi dal mare, l’episodio molisano mostrerà come tutti i gusti vengano pienamente soddisfatti”.

La puntata è stata registrata lo scorso aprile, quando il popolare chef venne avvistato in diversi luoghi della regione, compreso Termoli, dove però si fermò per una visita di piacere e non per registrare la puntata.

Dopo la puntata molisana il navigatore di 4 Hotel farà rotta verso Calabria, Bologna e Valle d’Aosta.