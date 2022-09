Brillante laurea, a un 28enne di Castelmauro il Premio America Giovani

Un giovane di Castelmauro vincitore del Premio America Giovani: lui è Lorenzo Moscufo, 28 anni e un percorso accademico di studi in materie finanziarie, ed è stato premiato alla Camera dei Deputati lo scorso 12 settembre.

Il premio America Giovani vuole valorizzare ogni anno 1000 talenti del nostro Paese con percorso universitario di eccellenza, laureati con il massimo punteggio in discipline di interesse della Fondazione, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali. I vincitori del Premio America Giovani e della relativa borsa di studio sono selezionati dalla Fondazione Italia USA tramite la banca dati delle università italiane sulla base del loro talento.

Enorme soddisfazione in casa Moscufo, a Castelmauro. “I genitori Aurelio e Maria Lucia con la sorella Concetta, la compagna Ersilia e la piccola Aurelia sono super fieri di questo nuovo traguardo raggiunto! Un augurio anche da tutti i familiari!”. Lorenzo è stato insignito, insieme ad altri giovani, dell’importante premio come talento universitario, neolaureato di eccellenza delle università italiane.

Lorenzo è un ragazzo di 28 anni residente a Castelmauro, ha conseguito la prima laurea triennale a Firenze in “Sviluppo Economico, Cooperazione Internazionale, Socio Sanitaria e Gestione dei Conflitti”, inoltre ha conseguito la laurea magistrale a Pescara in “Management, Finanza e Sviluppo” con 110 e Lode. Attualmente ha uno studio privato a Castelmauro in cui opera come Consulente in pianificazione e sviluppo aziendale.