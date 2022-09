Borsa di studio con l’Accademia ‘Tetracordo’ per tre giovani della scuola Magliano

La dirigente professoressa Emilia Sacco dell’Istituto Omnicomprensivo di Larino inaugura il suo nuovo anno scolastico accogliendo e promuovendo una notizia importante: tre giovani frentani assegnatari della borsa di studio messa a disposizione dal “Tetracordo”, Accademia che ha come obiettivo permanente quello di rendere la musica e la sua formazione accessibile a tutti.

Giovanni Manuel Di Carlo ai sassofoni; Vladmir Francesco Cascitelli voce tenorile e pianoforte; Marco Spina alla tromba, rispettivamente di anni 16 i primi due e di anni 14 il terzo, iscritti presso il “Liceo Scientifico “D’Ovidio”, si recheranno a Isernia per frequentare, dall’8 all’11 settembre prossimi, l’International Jazz Workshop con musicisti di fama mondiale.

L’occasione è scaturita da una telefonata ricevuta da Parigi indirizzata al docente, musicista e produttore professor Roberto Di Carlo, instancabile promotore di giovani talenti, in forze nell’organico della Scuola Pubblica di Larino, che, sentite le intenzioni del Direttore Nuova Accademia di Jazz “ Il Tetracordo”, in base alle caratteristiche e le competenze richieste, ha deciso di segnalare tre validi componenti dell’ “Orchestra A. Magliano” quest’ultima, lo ricordiamo ancora una volta, istituita come propaggine dei progetti di Istituto per il Piano dell’Offerta Formativa dell’Omnicomprensivo di Larino e riconosciuta come “Orgoglio Larinese”, nonché già “Gruppo di Interesse Nazionale” a firma del Ministero dei Beni Culturali.

L’idea è stata condivisa, accettata e accolta, entusiasticamente dai genitori dei tre giovanissimi ragazzi e dai docenti della Classe di Strumento Musicale della Scuola Secondaria di primo grado di Larino: il professor Massimo di Cristofaro della classe di percussioni; la professoressa Irene Iaccarino della classe di Violino e la professoressa Loredana Vaccaro della classe di clarinetto.

Il progetto Tetracordo Scholarship è finanziato dalla Fondazione Molise Cultura e dal Club Inner Wheel di Isernia. Permette di beneficiare di una riduzione generalizzata del 25% sul prezzo delle quote di iscrizione ai corsi di alta formazione musicale e sul prezzo dei biglietti relativi ai concerti, oltre che l’assegnazione di 3 borse di studio integrali indirizzate a giovani studenti molisani.

Il “Tetracordo Workshop & Festival” è un progetto di alta formazione di musica jazz che si svolge a Isernia dal 2014. È organizzato dall’Associazione “Nuova Accademia di Jazz il Tetracordo” ed è in collaborazione con la Fondazione Molise Cultura, Spazi Arte Petrecca e Comune di Isernia.

Il progetto è nato con l’obiettivo di istituire un’accademia di jazz newyorkese in Molise capace di attrarre studenti da tutta Europa.

Il Tetracordo è un evento capace di creare un luogo d’incontro per musicisti provenienti da tutto il mondo, e un forte coinvolgimento per la comunità molisana.

Per l’ottava l’edizione 2022, il Tetracordo ospiterà il quartetto dell’ambasciatore del Jazz Ari Roland come artisti residenti, i quali gestiranno le attività di workshop. Durante il giorno si svolgeranno le attività didattiche presso gli “Spazi Arte Petrecca” dalle ore 10:00 fino alle ore 19:00; nella parte serale gli artisti residenti da New York, si esibiranno in concerti pubblici nel chiostro del Palazzo San Francesco dalle ore 21:30.

Il numero di artisti che confluisce sul territorio, potrebbe raggiungere le oltre 100 presenze nell’arco di una settimana, incentivando fortemente il turismo e le strutture di ricettività locali.

Un plauso, quindi, va al Musicista Giordano Carnevale e alla sinergia che ha saputo avviare con il Maestro Roberto Di Carlo grazie all’attenzione raccolta dal Dirigente Scolastico professoressa Emilia Sacco, che ha sempre mostrato, nella sua carriera, come vessillo, la formazione e il bene dei ragazzi nella Scuola Pubblica

Connubio quindi riuscito per il Direttore della Nuova Accademia di Jazz “Il Tetracordo”

E tra le “note” quindi, ci corre l’obbligo di segnalare, questa volta, quelle di referenza, vista la validità dell’iniziativa:

Ari Roland ha detto di lui: “Giordano Carnevale è considerato tra i più talentuosi della sua generazione di musicisti jazz europei, ed è ampiamente riconosciuto come il principale clarinettista attualmente attivo nel jazz tradizionale europeo. La sua scioltezza nei diversi stili del jazz dal 1935 al 1960 è eccezionale. Inoltre, ha acquisito la caratteristica esistenziale del jazz su cui insistevano i grandi maestri: una voce musicale originale. Per questo motivo, le sue esibizioni risuonano con il pubblico in modo estremamente dinamico, anche per chi ascolta il jazz per la prima volta”.

Giordano ha conseguito il Diploma in Clarinetto (MA) presso il Conservatorio L. Perosi di Campobasso (Italia), studi in Musicologia presso l’Università Sorbona di Parigi e si è specializzato nella Fuga, Contrappunto e Composizione presso il Conservatorio di Parigi.

Come co-fondatore e direttore generale del Tetracordo workshop & Festival, Giordano ha diretto sette edizioni in Europa, Stati Uniti e Medio Oriente per un’ampia gamma di pubblico. Ha co-diretto il workshop “Storia, teoria e pratica del jazz” per l’Ambasciata d’Italia a Parigi attraverso una serie di conferenze. Ha lavorato come Event Manager e coordinatore di partnership strategiche per la Fidelio Orchestra di Londra. Ha effettuato tournée e registrazioni come solista con il compositore francese Stephane Delpalce, e con molte delle figure più significative del jazz contemporaneo: Ari Roland, Chris Byars, Luigi e Pasquale Grasso, Yaala Ballin, Keith Balla, Zeid Nasser, Sacha Perry, Antonio Ciacca e Joe Fansworth.

Attualmente risiede a Parigi dove lavora per l’Orchestra Filarmonica della Radio nazionale francese. Grazie, quindi ancora una volta, alla grande speranza che incessantemente, la Scuola Pubblica incoraggia e ripone nei giovani, piccola, grande, “missione”, in questa occasione affidata a Giovanni Manuel Di Carlo; Vladmir Francesco Cascitelli; Marco Spina per la Città di Larino, per il Molise; per l’Italia e per tutti coloro che si riconoscono nella frase di “Don Giussani”: “ Soltanto la bellezza salverà il Mondo”.