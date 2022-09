In attesa del Decreto Aiuti Ter che il Governo dovrebbe varare a giorni con la speranza che possa servire a tagliare il costo delle bollette, c’è un provvedimento che è passato sottotraccia e che potrebbe servire a molte famiglie in difficoltà per riuscire a pagare corrente elettrica e gas senza dover fare economicamente i salti mortali.

Si tratta del cosiddetto Bonus sociale Luce e Gas o Bolletta sociale, come l’ha definita il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti a Termoli rivendicandone la paternità: “Si può pagare l’energia al costo dell’anno scorso” ha detto.

Ma cos’è il Bonus sociale Luce&Gas e chi può usufruirne?

Con la Legge di Bilancio 2022 il Governo ha stanziato un fondo per contenere gli aumenti delle bollette di luce e gas, oltre a una serie di provvedimenti fiscali per sostenere imprese e famiglie.

Il bonus sociale luce e gas è una riduzione delle spese sulle bollette di elettricità e gas naturale e permette uno sconto in bolletta che può interessare circa 29 milioni di utenze domestiche e 6 milioni di utenze non domestiche (come attività commerciali, professionali o artigianali).

Questo bonus si aggiunge ad altri provvedimenti già presenti contro il caro energia quali la riduzione dell’Iva al 5% sulle bollette del gas per utenze domestiche e non domestiche; il pagamento delle bollette in 10 rate mensili; l’annullamento degli oneri generali di sistema per le utenze in bassa tensione, per altri usi, con potenza fino a 16,5 kW; l’azzeramento degli oneri generali di sistema nel caso del gas naturale, sia per le utenze domestiche che non domestiche.

Il bonus spetta a cittadini e le famiglie in difficoltà economica che rispondono a determinati requisiti, quali ad esempio un tetto massimo Isee, beneficiari di reddito di cittadinanza o utenti in condizioni fisiche disagiate.

Questi i requisiti: nuclei familiari con Isee inferiore a 12.000 euro annui; nuclei familiari numerosi e Isee non superiore a 20.000 euro annui; utenti con patologie gravi e certificate che necessitano di apparecchi elettrici di tipo medico; fruitori di pensione e reddito di cittadinanza. Se si hanno almeno 4 figli a carico l’Isee massimo arriva a 20.00 euro.

Da rimarcare che non occorre presentare richiesta per accedere al bonus. Si riceve automaticamente lo sconto in bolletta qualora si possedessero i requisiti sopra indicati. È invece necessario procedere alla compilazione del proprio Isee rivolgendosi a un Caf (o al proprio commercialista di fiducia).

L’unica eccezione riguarda il bonus disagio fisico per il quale è necessaria un’apposita domanda per avere lo sconto sulla bolletta elettrica.

L’importo del bonus sociale gas non è fisso visto che la cifra è determinata e aggiornata da Arera, e varia periodicamente a seconda di diversi fattori. Per il bonus gas ad esempio riguardano la categoria d’uso associata alla fornitura di gas, la zona climatica di appartenenza del punto di fornitura e numero di componenti della famiglia anagrafica.

Per il bonus sociale elettrico invece il valore dipende dal numero di componenti del nucleo familiare Isee indicati nella Dichiarazione sostitutiva unica.