Blitz nelle campagne: carcasse, rifiuti, liquami. Sequestrato un allevamento

Tre titolari di altrettante aziende agricole e di allevamento della provincia sono stati denunciati nell’ambito di operazione “Empact Thb”, un’attività che ha coinvolto polizia e carabinieri (coordinata da Europol) e che ha avuto come obiettivo il contrasto delle reti criminali che traggono profitto dalla tratta degli esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo, specificatamente nel settore agricolo.

Un’operazione che si è svolta tra il 14 e il 21 settembre e che ha visto all’opera gli uomini dell’Arma e della polizia anche in provincia di Isernia.

E infatti durante il controllo di un allevamento di bovini con circa 1200 capi di bestiame situato in Provincia di Isernia le pattuglie giunte sul posto hanno subito osservato gravi criticità di carattere igienico sanitario oltre che delle irregolarità di natura ambientale. In particolare, carcasse di animali in stato di decomposizione e rifiuti abbandonati, nonché sversamenti di liquame nel terreno. E’ stato quindi richiesto per le relazioni finali anche l’intervento dell’Asrem e dell’Arpa.

Nell’azienda, i militari hanno anche identificato e denunciato un dipendente extracomunitario ma senza permesso di soggiorno. L’uomo è stato raggiunto da un decreto di espulsione dal territorio nazionale da parte del Prefetto della Provincia di Isernia, contestualmente anche il questore di Isernia ha firmato l’ordine di allontanamento. Denunciato anche il datore di lavoro, per “illecita occupazione di lavoratori” e per “attività di gestione non autorizzata e abbandono incontrollato di rifiuti”.

Alcune aree dell’allevamento sono state sottoposte a sequestro preventivo da parte delle forze dell’ordine, mentre l’Asrem ha provveduto a bloccare la movimentazione in ingresso ed uscita dei capi di bestiame, in attesa di approfondimenti.

Il bilancio dell’intera operazione ha visto il controllo di tre aziende dislocate sul territorio della Provincia di Isernia e altrettante denunce a carico di datori di lavoro per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per attività di gestione non autorizzata e abbandono incontrollato di rifiuti. Sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 14.000 euro. Sequestrata un’azienda e adottato provvedimento di sospensione di attività per due aziende.