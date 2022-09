Batosta in piena campagna elettorale. Stop a radioterapia da ottobre, “anno zero per sanità molisana”

Tecla Boccardo (Uil Molise): “A rischio prestazioni sanitarie salvavita, intervenire subito”



“La notizia che ci arriva dal Gemelli Molise ci lascia sgomenti. È inaccettabile che l’unico centro che effettua prestazioni di radioterapia a favore di malati oncologici in Regione non disporrà a breve di un budget sufficiente per poter offrire prestazioni salvavita. La Struttura commissariale si assuma la responsabilità, i Molisani non possono morire e hanno diritto alle cure nella loro regione, quella che fa pagar loro tasse tra le più alte d’Italia! È una vergogna, non ci sono altre parole.

Stando a quanto anticipato dai vertici della Società, dunque, dal mese prossimo, quanti già vivono una condizione di vita difficile a causa di una patologia oncologica dovranno recarsi fuori regione per ricevere cure adeguate, con sacrifici enormi, che si aggiungono al loro calvario quotidiano.

E tutto questo creerà ulteriori costi che comunque graveranno sul nostro sistema sanitario a causa di quella che sarà una sempre crescente mobilità passiva. E come se non bastasse, abbiamo ascoltato dalle dichiarazioni rese dalla Struttura che anche le prestazioni di cardiochirurgia sono a rischio interruzione, a breve.

Un costo sociale ed economico drammatico: ma chi paga? Di chi sono le responsabilità? Tutto ciò, comunque, è frutto dell’assenza di programmazione e di un adeguato piano dei fabbisogni che tenga conto almeno dell’essenziale.

Intanto, rispetto a questo allarme lanciato dalla struttura Gemelli, l’operato della Struttura commissariale sarà inqualificabile qualora non si porrà rimedio a questa situazione incredibile e scandalosa immediatamente. Ci auguriamo che nella programmazione del futuro verrà messa al primo posto la persona e i suoi diritti per non trovarci tra qualche anno un ulteriore debito da pagare nei confronti delle Regioni che avranno assistito i nostri pazienti”

Roberto Gravina (sindaco di Campobasso): “Conferenza sindaci deve prendere posizione”



“Se la Conferenza dei Sindaci ha ancora un senso, – ha dichiarato Gravina – sarebbe il caso che si prendesse subito posizione rispetto ad un fatto che interessa tutti i cittadini, non soltanto quelli campobassani.

La notizia di un paventato blocco dei trattamenti radioterapici da ottobre e fino alla fine dell’anno, lascia sgomenti.

È quanto mai urgente da parte di tutti i soggetti coinvolti, risolvere con ogni urgenza la situazione per garantire la continuità delle cure oncologiche presso la struttura Gemelli Molise”.

Rossella Gianfagna (candidata al Senato per il centrosinistra nel collegio uninominale): “Smacco e controsmacco”

“La sanità non deve rispondere solo ai conti del ragioniere, la sanità è un diritto dei cittadini, di tutti i cittadini, soprattutto di quelli più fragili, perché malati: questo si deve far valere a livello centrale. Quanto sta succedendo in una delle principali strutture sanitarie accreditate della regione, il Gemelli Molise, che rappresenta un’eccellenza per il nostro territorio e non solo, non è da paese civile. Il superamento dei tetti di spesa potrebbe comportare lo stop delle prestazioni di radioterapia, con il rischio che dal 1° ottobre 200 malati oncologici molisani dovranno curarsi fuori regione. Siamo tornati all’anno zero. Dolore e disagio per chi soffre e affronta malattie terribili, doppia sconfitta per la sanità molisana già gravata da impressionanti disavanzi: bisognerà caricarsi anche delle spese per le cure fuori regioni. Smacco e controsmacco. Il nostro commissario Toma ha fatto presente ai Ministeri competenti, economia e salute, le difficoltà del Gemelli Molise, e attende risposta, così almeno riportano alcune testate giornalistiche: intervento, come dire, un po’ tardivo oltre che debole.

Negli ultimi cinque anni abbiamo avuto una rappresentanza parlamentare totalmente afona sulla questione. E invece c’è da fare una difesa vera della nostra sanità a Roma, ci sono da rivendicare tutti i nostri diritti costituzionali che questa vicenda ci mostra in tutta la loro precarietà. Ora, chi ci difende da questi rischi, la coalizione di centrodestra che del federalismo fiscale prima e ora dell’autonomia differenziata fa il suo cavallo di battaglia? Federalismo o autonomia differenziata, come si preferisce dire adesso tanto per usare termini meno immediati, sono strumenti pericolosissimi, armi distruttive per territori deboli come il nostro. Non siamo cittadini di serie B, la sanità è un diritto di noi molisani. Abbiamo l’opportunità di farci valere a Roma, proviamoci”.

Luigi Valente (candidato al Senato per Azione-Italia Viva sul plurinominale): “Va in scena tragedia a danno dei molisani”

“Mentre Conte passeggia come una star del cinema, mentre Lotito fa promesse da marinaio ai tifosi del Campobasso e Cesa dice di sentirsi a casa sua in Molise, in questa nostra regione va in scena una nuova tragedia in danno dei molisani. Un vero terremoto si abbatterà dal 1 ottobre sulla malconcia sanità molisana: la Regione Molise decreterà l’interruzione del servizio radioterapico, terapia salvavita per i pazienti oncologici.

I nostri corregionalI potranno usufruire della stessa terapia solo recandosi fuori regione (se ci riescono) attivando i cosiddetti viaggi della speranza a cui purtroppo i molisani sono abituati da anni. Laconico e tragico il comunicato della proprietà del Gemelli Molise che comunque continuerà ad erogare le proprie prestazioni solo ai cittadini di fuori regione.

I molisani non possono restare indifferenti e non reagire a questa politica inconcludente, fatta di passerelle, slogan e di strette di mano, che però non è in grado di amministrare nulla e che danneggia gravemente la qualità di vita della gente”.

Vittorino Facciolla (candidato alla Camera per il Partito Democratico nel collegio plurinominale del Molise): “Toma completamente inadeguato”



“Il futuro dei pazienti oncologici molisani è drammatico. Non esita a definirlo così Stefano Petracca presidente dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, unico ospedale in Molise ad erogare prestazioni di radioterapia salvavita. Il motivo? Il nostro commissario alla Sanità, il presidente Toma, ha fissato un tetto di spesa che non è tarato sulla reale esigenza del territorio, in pratica purtroppo in Molise ci sono molti più malati oncologici rispetto alle risorse economiche che la Regione ha predisposto per curarli. Che il presidente Toma fosse completamente inadeguato per il ruolo di commissario alla Sanità lo diciamo fin dall’inizio dell’emergenza covid. Giorno dopo giorno ne stiamo avendo triste conferma. Bisogna cambiare direzione e farlo in fretta. La scelta che ognuno di noi farà il prossimo 25 settembre inciderà fortemente anche sul futuro della nostra regione”.

Aida Romagnuolo (consigliera Fratelli d’Italia): “Trovare soluzione immediatamente senza strumentalizzare”

“Continuare ad erogare le prestazioni per i pazienti oncologici molisani è fondamentale, è un dovere ed un impegno a cui non ci si può sottrarre. Solo chi vive direttamente questo dramma, o ha un proprio caro malato può comprendere quanto tali cure siano fondamentali, ed il Gemelli Molise è l’unica realtà ospedaliere che le assicura sul territorio. Una condizione che non riguarderebbe, invece, pazienti provenienti da altre regioni. Aldilà di quello che può essere un tetto di spesa stimato in base ad un ipotetico fabbisogno bisogna garantire a tutti lo stesso diritto alla salute che, non mi stancherò mai di ripetere, è sancito dalla nostra Costituzione. La malattia non può e non deve essere strumentalizzata. Che Regione e Gemelli Molise trovino immediatamente una soluzione, un punto di incontro, per non svilire ulteriormente la nostra comunità. Tuttavia presenterò una mozione urgente, sollecitando il coinvolgimento di tutti i miei colleghi”.

Giuseppe Forte (giornalista e Consigliere Comunale di Vasto): “Mai avrei immaginato decisione così folle”

“La notizia dell’interruzione del delicato ed importantissimo servizio di Radioterapia presso l’Ospedale Gemelli Molise di Campobasso, per i cittadini molisani, mi ha lasciato basito. Mai avrei potuto immaginare l’assunzione di una decisione così folle da parte della classe politica molisana dopo aver sperimentato direttamente le qualità, i pregi, le professionalità, l’educazione e la disponibilità del prof. Francesco Deodato, dei suoi più stretti collaboratori e di tutto il personale medico e paramedico di quel servizio. Come si fa a negare ad un cittadino molisano di potersi curare presso una struttura che vanta grandi professionalità e dispone di una strumentazione di altissimo livello difficilmente rintracciabile in altre aziende sanitarie del Molise e delle Regioni limitrofe?

Per 25 giorni ho accompagnato un mio familiare presso quella struttura percorrendo 200 chilometri al giorno consapevole, però, di essere in ottime mani. E come può un politico, un amministratore locale decidere la soppressione di un servizio così importante per la salute dei cittadini?

Consentire al Gemelli Molise di continuare ad erogare (ancora per poco) il servizio ai soli cittadini provenienti da altre Regioni significa decretare la chiusura di quel servizio.

Ma i politici molisani hanno mai messo piede all’interno di quel “gioiello” del quale dovrebbero solo vantarsi di averlo?

Voglio augurarmi che il buon senso li aiuti a tornare sui propri passi in modo da poter assicurare ai malati oncologici molisani un servizio di altissimo livello.

Al Prof. Deodato e alla sua equipe tutta la mia ammirazione e tutto il mio apprezzamento per quanto hanno fin qui fatto e per quanto continueranno a fare per elevare il livello di assistenza sanitaria nella Regione Molise”.

Michele Marone, Alberto Tramontano e Rita Colaci (candidati al Parlamento per la Lega): “siamo sconcertati”

“È una notizia sconcertante. Chiediamo con forza che la struttura commissariale regionale trovi immediatamente una soluzione perché si eviti un esodo inaccettabile di malati verso altre strutture extra regionali, in considerazione del fatto che il Gemelli Molise è l’unica struttura molisana che eroga tali prestazioni salvavita. Le famiglie molisane vanno tutelate, i cittadini fragili vanno sostenuti, prima e al di sopra di tutto. I malati oncologici devono continuare ad avere l’assistenza di cui hanno bisogno, devono poter godere delle prestazioni mediche in Molise. Il Gemelli va sostenuto perché rappresenta un presidio fondamentale per le cure ed integra in maniera efficace e puntuale l’offerta della sanità pubblica. La Lega è al fianco dei molisani, è al fianco dei malati oncologici, è al fianco del Gemelli Molise e lotterà sempre perché ai nostri concittadini siano riconosciuti il diritto alla cura e il diritto alla salute”.