Basket, al PalaSabetta torneo in memoria di Fabrizio Caputo

Verrà disputato sabato prossimo 24settembre al PalaSabetta di via Ischia, a Termoli, il primo memorial ‘Fabrizio Caputo’ di basket, in ricordo del giovane morto sulla statale 16 in un incidente avvenuto lo scorso mese di luglio.

“La scomparsa prematura di Fabrizio Caputo ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità termolese. Fabrizio e la sua famiglia erano e sono sostenitori e sponsor della Air Basket di Termoli. Proprio per tenere vivo il ricordo di Fabrizio e continuare a dare risalto ai valori di onestà e solidarietà che la sua persona ispirava, il direttore generale di AIR Basket Termoli, Basso Lanzone, con l’appoggio del presidente Manrico Pitardi, ha fortemente voluto organizzare un torneo triangolare di basket, in sua memoria” fa sapere l’Air Basket Termoli in una nota.

Il torneo si svolgerà sabato 24 settembre a partire dalle 16. Parteciperanno al triangolare la Sveva Pallacanestro Lucera, la ASD University Basket Potenza e l’Air Basket Termoli.