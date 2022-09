Autunno in arrivo: quale outfit per un’uscita pomeridiana tra amiche?

Con l’arrivo dei primi freddi autunnali, potrebbe essere difficile scegliere l’outfit da indossare. Il tempo cambia più volte nell’arco della giornata: con un sole splendente durante la mattina, non è detto che per l’orario dell’aperitivo la situazione sia ancora la stessa.

Se l’appuntamento con le amiche è in un luogo aperto, è necessario organizzarsi alla perfezione, per evitare di rimanere davanti all’armadio, al grido di “Non so cosa mettermi!” o, peggio, soffrire il freddo invece di divertirsi.

Dopo qualche ora di shopping, potrebbe nascere l’idea di stare insieme un altro po’ per un aperitivo.

In questo caso, occorre studiare un look adatto, poiché molti locali sono già riscaldati, ma all’uscita il rischio è quello di uno shock termico!

Cosa indossare quando l’aria diventa fresca: le basi

Nel periodo che comprende la fine conclamata dell’estate e i timidi inizi d’autunno, le prime regole per il guardaroba femminile sono quelle di vestirsi a strati. Si tratta di una raccomandazione sempre valida, e questo vale anche per le occasioni più glamour, come gli aperitivi con le amiche.

Un outfit ricercato, ma casual e disinvolto, include una t-shirt in bianco ottico, un blazer destrutturato, bandana al collo e pantaloni con le pince, che in questa stagione rappresentano un vero must have.

Irrinunciabile un cardigan oversize, morbidissimo e dei propri colori preferiti, da portare sempre con sé e indossare quando cala il buio, tira un po’ di vento e si desidera qualcosa di morbido.

Per quanto riguarda le calzature, se nelle ore più calde sorge ancora l’illusione di indossare le open toe preferite o i sandali, sarebbe meglio optare per le décolleté o le sneakers.

Gonna o vestito: la scelta per un outfit perfetto, sempre

Per le amanti della gonna o dei vestiti, la soluzione per un’uscita tra amiche, nelle prime settimane d’autunno, c’è.

Se si desidera ottenere un effetto rock e non troppo impegnativo, un minidress nero, con leggings leggerissime, anfibi o décolleté, è l’ideale.

Completa la figura il giubbotto da biker, in pelle o ecopelle, disponibile in diversi colori. Anche in questo caso, un maglione oversize, oppure una mantella in maglia, nelle giornate più rigide, rappresentano l’asso nella manica di ogni donna. Da abbinare alla gonna, lunga fino alle caviglie, oppure mini, le scelte sono diverse: bluse, t-shirt oppure maglie long-sleeve.

L’importante è che si unisca anche un indumento in maglia, come una mantella, da utilizzare al posto della giacca o, per un outfit più strutturato, sopra.

Quali maglie scegliere per sentirsi bene e ottenere il massimo comfort

La maglieria in lana costituisce un elemento fondamentale del guardaroba femminile, durante tutte le stagioni dell’anno.

Come scegliere quella giusta, considerando che i cambi ripetuti e repentini di temperatura rischiano di provocare spiacevoli effetti sauna?

Spunti utili e di tendenza, per sentirsi bene con se stesse e godere, durante tutta la giornata, del massimo comfort, arrivano dalle maglie di lana da donna come quelle che propone Fabiana Filippi.

Morbidissimi, freschi ed estremamente funzionali: i capi in lana del marchio Fabiana Filippi uniscono la qualità dei migliori filati in lana, cachemire e mohair, alla cura sartoriale e all’eleganza.

Tra gli articoli più amati del brand sono da menzionare gli splendidi maglioni, gli avvolgenti cardigan e le mantelle, iperfemminili e dalle fantasie raffinate.