La Procura della Repubblica di Larino ha disposto l’autopsia sul corpo di Giovanni Criscuolo, il 46enne residente a Guglionesi morto a seguito dell’investimento avvenuto lo scorso 16 settembre nei pressi del Terminal Bus di Termoli.

leggi anche Termoli È morto l’uomo di 46 anni investito da un autobus. Il sindaco di Guglionesi: “Increduli e addolorati”

Giovedì 22 settembre verrà conferito l’incarico per l’esame autoptico che avverrà immediatamente dopo presso l’obitorio dell’ospedale San Timoteo, dove si trova la salma dell’uomo.

Un episodio di cronaca che ha molto colpito l’opinione pubblica e in modo particolare la comunità di Guglionesi, dove Giovanni (detto Gianni), originario della Campania, risiedeva da tempo coi familiari e dove si era guadagnato l’affetto dei suoi concittadini che oggi lo ricordano con immenso dolore.

La Procura della Repubblica di Larino ha, come da prassi, iscritto nel registro degli indagati il conducente del bus Acapt diretto ad Apricena e l’ipotesi di reato al momento è quella dell’omicidio stradale. I Carabinieri della Compagnia di Termoli, dopo il fatale investimento ancora non chiaro nella dinamica, hanno proceduto ad effettuare l’alcool e il drug test sull’autista. Il mezzo invece è stato – anche questo come da prassi – sequestrato.

L’autopsia condotta dal medico legale contribuirà a far luce sulla vicenda. Criscuolo, nel primo pomeriggio di venerdì, è finito sotto il pullman in marcia che stava uscendo dall’area terminal per immettersi in via Martiri della Resistenza. È inciampato? Stava attraversando? L’autista non poteva vederlo?

Purtroppo Gianni non ce l’ha fatta. Troppo gravi i traumi riportati, in particolare quello agli arti inferiori. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi del 118, l’uomo è morto poco dopo in ambulanza e dunque prima ancora di salire sull’elicottero giunto dall’Abruzzo che lo avrebbe portato all’ospedale di Pescara. L’elisoccorso, arrivato nel piazzale dello stadio intorno alle 15.30, è dovuto tornare indietro senza poter trasportare il ferito, nel frattempo deceduto.

La famiglia Criscuolo, assistita dall’avvocato Mario Bellotti (sindaco di Guglionesi), non si dà pace e vuole la verità rispetto a quanto accaduto in quell’afoso pomeriggio al loro caro. Chiunque fosse in possesso di materiale foto o video che potrebbe risultare utile ai fini dell’accertamento della verità è pregato di contattare la Procura della Repubblica di Larino, che sta coordinando le indagini, oppure il legale Mario Bellotti. Per rispetto al dolore della famiglia, si raccomanda di non inoltrare il materiale ai congiunti della vittima, già turbati da un incidente dai contorni così tragici.