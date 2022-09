È stata effettuata l’autopsia sul corpo di Angela Pangia, la 19enne di Casacalenda morta in un incidente stradale in Bulgaria, dove si trovava in compagnia di alcuni amici.

Il corpo della giovane dovrebbe essere restituito alla famiglia nelle prossime ore, così da poter organizzare il rimpatrio della salma e in seguito i funerali in paese che dovrebbero svolgere tra qualche giorno.

“Ti lascio volare Angelo mio” ha scritto su Facebook la madre della giovane, dopo aver raggiunto l’ospedale di Stara Zagora dove si trova il corpo della ragazza.

Intanto sta meglio l’amica Denise di Tavenna, 23 anni, che si trovava in auto con Angela al momento dell’incidente. Secondo le informazioni circolate finora, la comitiva di amici di cui facevano parte le due molisane assieme ad altri due ragazzi, si sarebbe dovuta spostare in Turchia senza riuscirci. Partite martedì scorso, le due ragazze erano state costrette a tornare verso Sofia, quando c’è stato l’incidente, nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 settembre.

Nelle scorse ore i genitori della 23enne di Tavenna sono arrivati in Bulgaria dove hanno potuto visitare la figlia, ancora ricoverata in ospedale.

Sia la sindaca di Casacalenda, Sabrina Lallitto, che il primo cittadino di Tavenna, Paolo Cirulli, sono in contatto con l’Ambasciata italiana in Bulgaria per gli adempimenti conseguenti all’incidente. Lallitto dovrebbe inoltre proclamare il lutto cittadino per il giorno del funerale di Angela.