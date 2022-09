Si chiamava Alberto Guglielmi ed era originario di Miranda, paese della provincia di Isernia, ma residente a San Salvo l’uomo di 70 anni che ha perso la vita in un incidente avvenuto sul viadotto Petrara della tangenziale di Termoli nella serata di martedì 20 settembre volando giù dal ponte dopo aver urtato un blocco di cemento del cantiere che occupa metà della carreggiata in quel punto della statale 709.

Il corpo del settantenne è stato recuperato in nottata dopo il nullaosta della magistrato di turno alla Procura della Repubblica di Larino che ha avviato degli accertamenti per valutare se ci fossero tutte le condizioni di sicurezza sul cantiere gestito dall’Anas. Infatti dallo scorso febbraio sul viadotto sono in corso dei lavori di sostituzione dei guardrail ma le operazioni stanno andando parecchio a rilento, come segnalato più volte da numerosi automobilisti costretti a lunghe code sulla tangenziale per attendere il proprio turno al semaforo mobile che regola il traffico.

Infatti i lavori sono stati interrotti per diverso tempo ed erano stati ripresi soltanto negli ultimi giorni. Ma andrà chiarito se l’illuminazione era sufficiente e se c’erano adeguati segnali a indicare la presenza del semaforo e quindi l’interruzione di metà carreggiata. Infatti il settantenne che attorno alle 20,30 viaggiava in direzione Nord probabilmente non deve essersi accorto della presenza del blocco di cemento a causa forse della scarsa visibilità e l’ha centrato praticamente in pieno per poi rimbalzare sul guardrail che non ha retto e la sua Fiat Sedici è precipitata da diversi metri di altezza finendo nei campi circostanti non lontani dalla foce del Sinarca.

Non mancano in queste ore polemiche proprio relative alla sicurezza di quel cantiere e alla scarsa visibilità sul viadotto nelle ore notturna, fattore che potrebbe essere stato decisivo nella morte del settantenne Alberto Guglielmi.