Auto finisce sul marciapiede sul lungomare nord e distrugge un lampione

Nella tarda mattinata di stamane un’automobile di grossa cilindrata, che stava percorrendo il lungomare nord, poco prima della rotonda della Torretta e nei pressi del lido Alcione ha perso il controllo andando a finire sul marciapiede. Potrebbe essersi trattato di un colpo di sonno da parte di chi era alla guida.

Nello schianto, che ha destato particolare curiosità e un po’ di trambusto, un palo della pubblica illuminazione è stato divelto (andando a finire a sua volta contro un albero) e per poco non è finito sulla carreggiata, come successo peraltro al cartello della segnaletica verticale. Diversi i detriti dell’auto finiti in strada. La vettura si è particolarmente danneggiata e ha perso l’intero paraurti anteriore. Come mostrano le immagini.

Fortunatamente non c’è stato alcun ferito – neanche il conducente dell’auto incidentata – e non sono stati coinvolti altri mezzi. Ma poteva andare molto peggio.