Incidente stradale con le peggiori conseguenze possibili per il conducente di una Fiat 16 che in serata ha impattato con violenza contro il blocco di cemento sulla tangenziale, tra via del Mare (in zona Porticone) e il Sinarca, ed è finita sotto. Secondo quanto si apprende il conducente è deceduto sul colpo. I soccorsi sanitari del 118, arrivato con l’ambulanza, non hanno potuto fare nulla per la persona alla guida del veicolo, un residente in Molise la cui identità non è stata resa nota.

E’ stato chiamato il magistrato della Procura della Repubblica di Larino in considerazione della dinamica e di alcune anomalie di contesto, come il fatto – confermato da diversi testimoni – che il cantiere fosse piuttosto buio. La squadra del distaccamento di Termoli è al lavoro per estrarre il corpo dell’uomo dal groviglio di lamiere, e sul posto sono arrivati i carabinieri per gli accertamenti.

L’incidente è accaduto poco prima delle ore 21 di martedì sera. Sulla Statale 709, competenza Anas, sono in corso lavori di manutenzione e rifacimento dei guardrail che vanno avanti dal febbraio 2022. Il viadotto in questione si chiama viadotto Petrara, e ha già visto altri incidenti. Il cantiere, corredato da semafori con segnaletica lampeggiante, è stato aperto anche per potenziare e migliorare i guardrail.

Nel caso odierno sembra che la vettura abbia sfondato la barriera metallica dopo aver fatto un salto causato dal violento impatto contro il new yersey di cemento e sia precipitata sotto, finendo tra la vegetazione ribaltata su se stessa. Il buio e il luogo nel quale è finita la vettura rendono piuttosto complesse le operazioni di soccorso e recupero del veicolo.