Assicurazione moto: il risparmio sulla spesa oggi passa per il web

Sempre più utenti si riferiscono al web per avere preventivi personalizzati da comparare al fine di ottenere un risparmio per l’assicurazione della moto.

Si tratta di un metodo che consente di avere un quadro completo di tutte le migliori proposte sul mercato per poter procedere in maniera oculata e personalizzare anche aggiungendo le eventuali coperture accessorie.

In particolare, per disporre di una panoramica completa delle migliori opportunità del momento è sufficiente visitare il sito di portali di comparazione come 6sicuro.it (qui), così da mettere a confronto i prodotti delle principali compagnie del settore e trovare in modo semplice e veloce quello più in linea con le proprie esigenze.

Come richiedere il preventivo dell’assicurazione moto online

Per avere il preventivo sull’assicurazione della moto basta inserire i classici dati anagrafici riguardanti età, professione e titolo di studio. Potrà essere determinante la città di residenza, che se densamente abitata e quindi particolarmente trafficata può inficiare in maniera importante sul premio finale.

Se il veicolo non è stato ancora acquistato, è comunque possibile visualizzare le possibilità di copertura assicurativa indicando perlomeno il modello e l’allestimento: la cilindrata di una moto, in linea di massima, a livello di costo della polizza funziona in maniera opposta rispetto ai cavalli di un’autovettura. Infatti, entro un certo range, la due ruote può essere guidata con la classica patente B, mentre moto più potenti presuppongono una guida più esperta.

Possono anche essere indicati i chilometri che in media si percorrono in un anno, così da valutare l‘eventuale sospensione della polizza nei momenti in cui non si utilizza il mezzo: non è raro, infatti, che molti prediligano la moto soprattutto nella bella stagione, usando l’auto nei mesi più freddi e piovosi.

Sarà determinante per il premio finale anche il tipo di allarme presente sul veicolo, nonché il tipo di ricovero del mezzo, se in strada, aumentando il rischio di danni e furti, o se in un garage protetto.

Ovviamente, sul prezzo finale inficerà anche la classe di merito, che più è bassa e meno sarà costosa, anche se si può usufruire, come per gli autoveicoli, della Legge Bersani al fine di sfruttare quella più bassa di un familiare.

Assicurazione moto: dalle caratteristiche alle coperture accessorie

L’assicurazione moto, quindi, prevede formule che possono essere sospese in caso di non utilizzo del veicolo. In ogni caso, vanno valutati anche altri elementi importanti, quali ad esempio il massimale o la presenza di franchigia.

Quest’ultima consente effettivamente di abbassare il premio annuale, ma al contempo prevede che il conducente, in caso di danni, debba provvedere di tasca propria entro una certa soglia, ottenendo il risarcimento solo da una certa cifra in poi.

Ogni offerta può poi presupporre caratteristiche diverse, ad esempio nella frequenza dei pagamenti: alla classica formula annuale, molti prediligono la semestrale in due rate, o persino la mensile, laddove prevista. Non solo, esistono compagnie assicurative che possono bloccare un premio particolarmente conveniente se si procede con la stipula della polizza entro una certa data o appoggiando il pagamento su carta di credito.

Molte compagnie offrono, oltre alle tipiche coperture accessorie, anche il risarcimento diretto già nella formula base: grazie a questa modalità, si può avere il risarcimento del danno già dalla propria polizza, senza attendere quella della controparte.

Poi, ovviamente, si possono aggiungere il Furto e incendio, la Tutela legale in caso di controversie e magari anche l’Assistenza stradale che permette di avere un supporto in caso di guasto o incidente con trasporto nell’officina autorizzata più vicina.

La RCA di base, inoltre, non risarcisce in caso di infortuni subiti dal conducente se questi ha cagionato l’incidente, tuttavia esiste una copertura dedicata che provvede in tal senso pur con delle limitazioni legate a responsabilità gravi.