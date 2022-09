Assicurazione Auto: guida alle garanzie accessorie più utili.

La composizione base dell’RCA Auto è senza dubbio sufficiente a coprire le esigenze indicate dalla legge n. 990 sulla responsabilità civile autoveicoli. Nella sua configurazione essenziale la legge indica la copertura dei danni a cose e persone in caso di sinistro causato mentre si è alla guida del proprio mezzo. Tuttavia, una polizza così concepita non copre tutte problematiche che possono ingenerarsi con un sinistro: i danni riportati sul proprio mezzo, ad esempio, non vengono risarciti dalla propria assicurazione, salvo includere una garanzia accessoria appositamente pensata per casi come questi.

Le garanzie accessorie disponibili sono numerose ma alcune di queste sono da tenere fortemente in considerazione quando si analizza un Preventivo. Vediamone alcune.

Garanzia Assistenza Stradale.

Questa garanzia è basilare poiché un guasto può malauguratamente capitare anche a veicoli nuovi e a maggior ragione è bene dotarsene se si possiede una vettura vetusta. Il soccorso stradale viene garantito in tutto l’arco delle 24 ore e per 365 giorni l’anno.

Garanzia Tutela legale.

La Garanzia Tutela Legale mette a disposizione dell’assicurato un avvocato che lo assiste nel far valere i propri diritti in caso di controversia civile o penale. La Tutela Legale di ConTe.it, marchio italiano di Admiral Group plc, leader nella distribuzione di polizze online, prevede questi benefici:

Copertura per il guidatore e i suoi familiari, anche in qualità di pedone, ciclista o passeggero sui mezzi pubblici;

Copertura delle spese di soccombenza;

Tutela anche in sede penale;

Scelta libera dell’avvocato per la fase giudiziale;

Possibilità di usare la garanzia senza nessun limite durante l’anno assicurativo;

Massimale di € 12.000 per le spese legali in caso d’incidente (per evento).

Garanzia Infortuni del Conducente.

La garanzia Infortuni del Conducente è tra le più richieste. Attivandola il conducente del mezzo viene indennizzato in caso di invalidità permanente o in caso di decesso. La garanzia si applica anche quando è l’assicurato a causare il sinistro.

Garanzia Furto e Incendio, Eventi Naturali e Atti Vandalici.

Queste garanzie coprono una larga casistica di eventi, incendio doloso e accidentale, furto, eventi naturali e atti vandalici. Tutti eventi che possono verificarsi nell’arco della vita di un veicolo. Nella garanzia Furto e Incendio offerta da ConTe.it, in caso di furto totale, se il modello è stato immatricolato entro e non oltre sei mesi dall’evento, il valore indennizzabile è pari al 100% del valore commerciale della vettura indicato in fase di stipula.

Garanzia Kasko e Mini Kasko.

Altra garanzia molto utile sono la Kasko e la Mini Kasko, o Collisione, con la prima che estende la copertura anche in caso di urto contro un ostacolo o nel caso di uscita di strada.

Da segnalare, infine, anche la garanzia No Assicurati, resa disponibile da ConTe.it. Se si subisce un sinistro da una vettura priva di copertura assicurativa, la legge prevede che ci si venga indennizzati dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, gestito dalla Consap. Tuttavia, le regole per l’accesso all’indennizzo sono stringenti e i tempi possono essere assai lunghi. Con la garanzia No Assicurati la garanzia assicura tempestivamente la riparazione dell’auto presso un’officina convenzionata a fronte di una franchigia di € 100,00 (€ 500,00 se l’officina non è in convenzione) e uno scoperto del 10%.