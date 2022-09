L’arbitro termolese Enrico Sabetta è il nuovo responsabile dei Rapporti con il Comitato Italiano Arbitri all’interno della Stella Azzurra, società di pallacanestro di Roma che milita in serie A2. Il nuovo incarico è stato ufficializzato nei giorni scorsi e vedrà Sabetta impegnato “dall’altra parte del fischietto – come ha dichiarato dopo la nomina – prima lavoravo con gli arbitri e ora per gli arbitri”.

“E’ un ruolo nuovo – ha aggiunto – da dirigente e anche innovativo nel settore della pallacanestro, avrò il compito di mantenere i rapporti con gli arbitri e fare anche un po’ da scouting, mi piace perché è stimolante e dopo 25 anni nel mondo degli arbitri avevo voglia di guardare la pallacanestro da un altro punto di vista, poi Roma è sempre Roma e offre grandi opportunità di crescita”.

Si partirà nei prossimi giorni con la prima gara che vedrà la squadra capitolina impegnata in casa nella Supercoppa.