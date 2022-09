I Baschi Verdi della Guardia di Finanza di Campobasso lo hanno preso in flagrante. E hanno arrestato un uomo di Napoli, 41 anni, con precedenti, per traffico di sostanze stupefacenti. In macchina aveva 1,6 chilogrammi di droga ma in casa ne aveva altri dieci.

L’arresto è quello di cui Primonumero ha scritto il 14 settembre scorso. Un’operazione che è proseguita durante il fine settimana e che si è conclusa nelle scorse ore con uno dei sequestri più rilevanti operati in Molise su strada.

Tutto comincia al posto di blocco che le Fiamme gialle organizzano, come spesso accade, a Guardiaregia. L’auto che sta per arrivare, ed è diretta verso Campobasso, non si ferma all’alt. Accelera e rischia di investire la pattuglia in servizio, ma ne nasce un inseguimento con la necessità da parte dei militari di esplodere tre colpi di pistola in aria nel tentativo di frenare la fuga dell’uomo alla guida. Dopo alcuni minuti la macchina finisce fuori strada ed è costretta a fermarsi.

L’uomo viene arrestato per traffico di droga, resistenza, tentate lesioni e violenza privata, e poi portato in carcere. In macchina aveva 1,6 chili di hascisc ma dai controlli successivi le fiamme gialle spostano la perquisizione nella sua zona d’origine, certi che negli immobili in uso al 41enne stesse altra droga. Ed è in provincia di Napoli che sequestrano altri 10 chili di hashish – per oltre 100 panetti – 70 grammi di marijuana, 1900 euro in contanti, 1 bilancino di precisione, una macchina per sottovuoto ed una postepay evolution card.

Il procedimento a carico del 41enne è ancora nella fase delle indagini preliminari. Ulteriori accertamenti sono ancora in corso.