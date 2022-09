Appello del Partito Democratico agli elettori: “Che sia un voto giusto”

In tanti in queste ore stanno lanciando un appello al voto utile, noi chiediamo ai molisani un voto giusto.

Lì dove ‘giusto’ significa un voto convinto contro chi, neanche troppo velatamente, sta pubblicizzando la negazione dei diritti ed è venuto in Molise come si giunge in una terra di conquista, mettendo in scena una maldestra ‘operazione simpatia’ che di fatto umilia i molisani perché tra bar e passatelle restituisce un’immagine fumettistica di questo territorio.

Come se il Molise non avesse bisogno di reali competenze, come se non avessimo bisogno dell’orgoglio della rappresentanza che noi invece abbiamo messo in campo con le migliori professionalità grazie a questa bellissima squadra: Giuseppe Cecere, Rossella Gianfagna, Alessandra Salvatore, Caterina Cerroni e Vittorino Facciolla.

E’ stata una campagna elettorale velocissima ma allo stesso tempo vibrante e piena di emozioni dove la coalizione di centro sinistra insieme a Europa Verde-Sinistra ha dato conferma di quanto abbia a cuore da sempre il territorio del Molise, di quanto ben conosca i problemi che affliggono questa terra e di quanta professionalità abbia in pectore pronta a creare soluzioni e fare proposte per trovare soluzioni fattive.

Proposte e soluzioni nel campo della Sanità, della distribuzione equa e mirata delle risorse che arriveranno con i fondi del Pnrr, nelle politiche giovanili e del lavoro, nel terzo settore e nel sociale per essere a fianco dei più fragili restituendo loro autonomia e dignità.

Il Molise ha una squadra di candidati autentici, che nutrono amore e hanno scelto di impegnarsi a rappresentare ogni singolo molisano a Roma; ora sta ai molisani scegliere la squadra in cui riconoscersi e sostenerla con il voto del 25 settembre.