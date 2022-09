Otto anni fa ha abbandonato la politica dicendo addio anche al partito da lui fondato, Italia dei Valori. Antonio Di Pietro, celebre pm dell’inchiesta ‘Mani pulite’ ed ex ministro dei Lavori pubblici prima e alle Infrastrutture poi (nei governi Prodi), ora fa l’avvocato: è peraltro il legale dell’azienda della pubblica illuminazione che deve rispondere della morte di Nicola, il ragazzino di 14 anni morto a Montenero di Bisaccia (il suo paese, ndr) lo scorso luglio mentre giocava vicino ad un palo della luce.

All’Ansa è tornato a parlare di politica e in particolare delle elezioni del 25 settembre. Di Pietro non voterà in Molise: ha la residenza a Bergamo. Ma se proprio dovesse scegliere sulla scheda elettorale metterebbe una ‘x’ sul nome di Rossella Gianfagna, la dirigente scolastica del convitto ‘Mario Pagano’ candidata sul seggio uninominale del Senato nel centrosinistra. “Non guarderei in alcun modo i simboli dei partiti perché in ogni partito ci sono persone che mi convincono e persone che non mi convincono”, la sua premessa. Tuttavia, “mi convince Rossella Gianfagna perché la conosco personalmente e perché, oggi come oggi, l’istruzione e lo studio devono essere messi tra le priorità del nostro Paese e in particolare del nostro Molise e poi perché è una persona con le mani pulite e la testa aperta”: questo il suo endorsement per la professoressa diretta concorrente dell’imprenditore romano Claudio Lotito. La stessa ‘benedizione’ non arriva – forse un po’ a sorpresa – per il Movimento 5 Stelle, verso il quale in un recente passato ha mostrato apprezzamento.

L’ex magistrato invece ha le idee chiarissime sullo schieramento che non appoggerà: “Non voterò la destra ma rispetterò il voto degli italiani. Se la maggioranza degli italiani vorrà essere governata da un governo di centrodestra, anche guidato da Meloni, io la valuterò per quello che saprà fare e non per tutte le critiche pregiudiziali che si fanno solo perché si ha paura che vincerà”. Di Pietro spiega questa scelta di campo: “Vengo da una cultura popolare, repubblicana, europea. Quando ero al Parlamento Europeo facevo parte di quella realtà politica e a quella resto fedele: non voterò la destra, ma non la criminalizzo a priori, come pregiudizio. La valuterò su quello che farà e anzi, dico di più, mi auguro che chiunque vincerà, centrodestra o centrosinistra, possa ben governare”

Per ora non trova esaltante la campagna elettorale, il suo giudizio è netto: “Non vedo niente di nuovo sotto il sole. “E’ la solita campagna elettorale – dice sempre all’Ansa – dove ognuno cerca di tirare il cittadino per la giacchetta, dalla propria parte, non tanto spiegando ciò che vuol fare lui, quanto piuttosto denigrando ciò che vuol fare l’altro e questo obiettivamente scoraggia l’elettore”. A suo dire, manca “la concretezza” e si augura che “chi andrà in Parlamento abbia le competenze necessarie per capire quello che fa e quello che è prioritario e più utile per il Paese”. E auspica che anche la delegazione parlamentare che sarà eletta dai molisani possa essere l’espressione di questa terra: “Da ministro e in ogni attività istituzionale ho sempre messo il Molise al primo posto”. Quindi “mi auguro che i molisani possano votare una persona che sia di casa e che dimostri di essere competente a fare quello che deve fare un parlamentare. Deve essere una persona che conosce il territorio e le esigenze locali. Al Molise, che tra l’altro è una realtà molto piccola, ci può pensare solo chi ci vive e ci ha vissuto. Chi viene da fuori, il giorno dopo, quando va in Parlamento, se ne dimentica“.

Invece definisce “un errore” la scelta dei candidati ‘paracadutati’ da altre regioni: “Questa legge elettorale è malfatta, ma pur sapendo che non è fatta bene i partiti ne approfittano. Personalmente sono convinto che mettere una persona in un posto per farla eleggere e non per essere al servizio di quel territorio negli anni successivi sia un errore che nuoce all’interesse della cittadinanza”.

A 71 anni il politico originario di Montenero di Bisaccia, paese bassomolisano in cui possiede una masseria nella quale trascorre parecchi periodi dell’anno (e nella quale si appresta a fare la vendemmia e la raccolta delle olive), non ha intenzione di tornare a fare politica: “Credo di aver fatto il mio dovere nelle diverse funzioni e nei diversi ruoli che ho svolto. Posso avere sbagliato, ma sbagliano tutti quelli che fanno qualcosa, non sbagliano solo quelli che dicono male degli altri senza fare. Io ritengo di aver fatto qualcosa di cui sono orgoglioso e che rifarei, come magistrato, come poliziotto, come politico, come ministro”.