Annuario su via Scardocchia: “Marciapiedi rotti e pericolosi, la città cade a pezzi”

Il capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Campobasso, Mario Annuario denuncia le pessime condizioni in cui versa il marciapiede di via Scardocchia.

“Mancano pochi giorni all’inizio del nuovo anno scolastico – spiega il consigliere di minoranza – e l’area dove sono presenti diversi istituti scolastici, nonché le due sedi dell’Unimol, è completamente abbandonata, nonostante la data fine lavori era stata prevista per il 31 agosto”.

Per Mario Annuario dunque la “riapertura delle scuole rappresenterà un vero e proprio caos con un disagio che avrà ripercussioni anche sulla sicurezza di studenti, genitori, docenti, persona Ata e tutti coloro che gravitano attorno alle strutture universitarie”.

E aggiunge che la stessa situazione “si registra per i lavori del marciapiede di Corso Bucci. Aspetti non più tollerabili con continue rassicurazioni da parte della maggioranza, che, invece, non riesce a risolvere alcuna problematicità in città. Occorre fare in fretta – conclude il capogruppo di Fdi – riprendendo con tempestività i lavori rispettando il cronoprogramma, al fine di evitare situazioni di caos e pericolosità”.