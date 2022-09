Anni fa scelsi Campomarino lido, poi il declino. Non basta il bel mare per far tornare i turisti

Sono un cittadino di una regione limitrofa al Molise che possiede una abitazione a Campomarino Lido. Molti anni fa scelsi Campomarino tra molte opzioni in virtù di un ambiente sano, un mare pulito, presenza di iniziative culturali e di svago qualificate e volte alla valorizzazione di un patrimonio folkloristico, artistico, enogastronomico di primaria qualità.

Ricordo che la stagione turistica iniziava a fine primavera e arrivava fino alle porte dell’autunno con la presenza di numerosi stranieri dell’Europa dell’Est. Poi, un lento, inesorabile declino, anno dopo anno, fino ad arrivare agli ultimi anni quando il paese è sembrato abbandonato a se stesso. Locali chiusi, non più cinema all’aperto, non più sfilate di moda, eventi con la presenza di stand di prodotti tipici locali, spettacoli di gruppi folkloristici. Intere aree pubbliche malinconicamente vuote.

Da questo anno sembra essersi palesata una lieve inversione di tendenza, qualche evento in più, qualche opera pubblica, ma ancora troppo poco. Questi giorni, passando per via De Gasperi in direzione mare, ci si imbatte in cumuli di immondizia di ogni genere in alcune aree pubbliche e nei bordi della pineta. Uno spettacolo desolante. Per non parlare dello slalom che si è costretti a fare per non calpestare i bisogni degli animali. Probabilmente quest’anno c’è stata un po’ più di attenzione da parte dell’amministrazione comunale, ma decisamente troppo poco per una località che si fregia della bandiera blu.

Tanti turisti ripetono come un mantra: sì, un bel mare, ma non basta per farci tornare.

Il Molise è una regione meravigliosa, io ne sono innamorato, ma le amministrazioni, in primis quella regionale, devono prendere coscienza di questa potenzialità. Bisogna investire risorse economiche (penso al PNRR) creando una vera politica turistica regionale, che punti al superamento dei localismi mediante azioni sinergiche tra le varie località della costa. Le parole magiche sono “fare sistema”, come ad esempio ha saputo fare l’Abruzzo con la ciclabile che parte dai confini con le Marche e arriva ai confini con il Molise. Perché non continuare il percorso anche nel territorio molisano? Potrebbe essere un’idea. E poi occorre trasformare la pineta di Campomarino Lido da problema a risorsa per lo sviluppo locale, copiando da regioni italiane ed europee che lo hanno già fatto.

Firmato: un cittadino turista deluso ma speranzoso e fiducioso per il futuro, perché innamorato del Molise e di Campomarino Lido