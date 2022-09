Annaelsa Tartaglione: “Berlusconi farà in modo che il prossimo governo non sia spostato a destra”

Annaelsa Tartaglione, 33 anni, coordinatrice in Molise di Forza Italia, deputata e capolista sul listino plurinominale della Camera per Forza Italia, risponde alle domande di Antonello Barone nella web intervista Tutti candidati.

SANITÀ – “Eliminare il commissariamento della sanità in Molise è la prima cosa che il centrodestra dovrà fare nel momento in cui sarà al Governo. La nostra regione viene spesso paragonata a un quartiere di Roma ma è molto diverso il contesto. 300mila molisani non sono uguali a 300mila abitanti di Roma, le condizioni anche sociali sono molto differenti. Io non credo che il Molise abbia bisogno di essere una regione a statuto speciale ma deve rivendicare il diritto a essere come gli altri”.

“Ho sentito varie interviste sulla questione sanitaria e so bene che è un sentimento molto vivo, ma io non darei la colpa alla destra o alla sinistra perché hanno governato tutti. Chi oggi accusa il centrodestra è quel centrosinistra che ha votato in Parlamento il decreto Balduzzi nel 2015”.

COMMISSARIO – “Il commissario ad acta alla Sanità in Molise Donato Toma – ha aggiunto la parlamentare – lo è diventato da poco e comunque in piena emergenza covid. E ricordo che la battaglia fatta per nominare i commissari ad acta in questa regione è stata fatta dal M5S, e che ora il fallimento delle gestioni commissariali sia sotto gli occhi di tutti”.

CESA E LOTITO – “Ringrazio il partito e il presidente Silvio Berlusconi per la mia candidatura a capolista del proporzionale in Molise e non nascondo che mi sarebbe piaciuto essere la candidata del collegio maggioritario del centrodestra rappresentando la mia regione. Sono convinta che nonostante siano state fatte altre scelte possiamo fare una bella partita. Cesa e Lotito? Il primo è segretario nazionale di un partito che ha fatto la storia di questo Paese, Lotito è un grande imprenditore ed è un valore aggiunto”.

BERLUSCONI – “Silvio Berlusconi è la garanzia che questo centrodestra unito non si sposti a destra. Il presidente avrà sempre un ruolo centrale nel centrodestra, è l’ago della bilancia. Il centrodestra lo ha creato lui 28 anni fa e oggi è unito grazie alla sua presenza”.

“Berlusconi su Tik Tok? Il presidente è sempre molto carismatico e divertente, sa parlare ai giovani, invidio la grande forza e la vicinanza con la gente che ha. Parliamo di un uomo che ha avuto tutto dalla vita e ha ancora voglia di dare qualcosa a questo Paese”.

MELONI – “Se Giorgia Meloni avrà la maggioranza relativa nel centrodestra e diventerà la prima premier io da donna sono contenta. In politica le donne partono sempre svantaggiate. Non sono femminista ma riconosco valore alle donne che si impegnano e Meloni dimostra tenacia malgrado attacchi e il contesto politico che non premia le donne. Se otterrà la maggioranza non deve essere privata di questo diritto, come d’altronde il centrodestra ha sempre sostenuto”.

FORZA ITALIA – “Non ho mai mollato nella vita neanche un centimetro. Abbiamo vissuto momenti difficili come percentuali di consenso ma il Molise è una regione che ci ha sempre dato grandi soddisfazioni. Non mi fermo da 4 mesi, ho affrontato una crisi di governo, trattative e campagna elettorali e non c’è stato un giorno in cui ho riposato”.

REGIONALI 2023 – “Donato Toma candidato alla presidenza del Molise nel 2023? Adesso parliamo di politiche e facciamo vincere il centrodestra unito, questo è il primo passo per governare la nostra regione”