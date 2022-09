Anche le edicole potranno rilasciare i certificati anagrafici. Al costo di 2 euro

A breve non sarà più necessario, o meglio obbligatorio, recarsi di persona allo sportello del Comune per richiedere un certificato anagrafico. Infatti, il Consiglio Comunale di Campobasso, nella seduta odierna, ha approvato la delibera che determina l’attivazione del servizio di rilascio dei certificati anagrafici (residenza, stato di famiglia, matrimonio e altri servizi) all’edicola. Più nello specifico, presso gli esercizi autorizzati associati al Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai (Snag Edicole) presenti sul territorio comunale.

“L’amministrazione comunale, attraverso questa deliberazione, ha istituito una partnership con lo Snag – ha spiegato l’assessore al commercio, Paola Felice – per abilitare le edicole presenti sul nostro territorio al rilascio di certificati anagrafici, con la duplice finalità di costituire una rete capillare di punti autorizzati dove il cittadino può svolgere velocemente alcune operazioni senza doversi recare di persona agli sportelli comunali”.

“Si tratta di un atto che è pienamente in linea con l’idea che stiamo portando avanti – prosegue – sin dall’inizio della nostra consiliatura, per attivare processi di digitalizzazione e di dematerializzazione dell’attività amministrativa in un’ottica orientata al miglioramento del rapporto tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l’altro, l’erogazione di innovativi servizi on-line attraverso un’infrastruttura tecnologica in grado di fornire servizi digitalizzati di pubblica utilità evitando ai medesimi cittadini di rivolgersi fisicamente agli sportelli comunali”.

Lo Snag, con la convenzione stipulata con il Comune di Campobasso, si impegna così a promuovere e sensibilizzare l’adesione al progetto di diffusione dei servizi anagrafici decentrati presso i propri esercizi associati. Per l’erogazione del servizio l’importo è di 2 euro per ogni certificazione richiesta dall’utente.

“Il Comune è interessato a promuovere sul proprio territorio iniziative che diano agli edicolanti la possibilità di ampliare la categoria di beni e servizi offerti ai cittadini e turisti – ha sottolineato l’assessore – con l’installazione e gestione del servizio certificati con spese a loro carico, anche in considerazione del suddetto Protocollo d’intesa sottoscritto dall’Anci e parte integrante dell’accordo siglato. Tale protocollo è stato sottoscritto con il duplice intento di rilanciare il comparto di riferimento anche tramite questa attività che, in via collaterale, contribuirebbe ad un decentramento anagrafico territoriale in affiancamento con quello istituzionale del Comune. Del resto, lo stesso protocollo d’intesa sottoscritto da Anci con Fieg (Federazione Italiana Editori Giornali) e con le Ooss Nazionali in rappresentanza dei rivenditori di giornali, ha proprio, come scopo, quello di promuovere l’implementazione del servizio di rilascio dei certificati anagrafici presso la rete dell’edicole, rendendole così dei veri centri servizi per il cittadino”.