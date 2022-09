Dal balcone di casa sua riesce a descrivere una parte del disastro che nelle scorse ore ha colpito la provincia di Ancona: strade allagate, automobili distrutte, colate di fango e detriti. “E’ una tragedia, la città è in ginocchio”, racconta Paola, una giovane mamma molisana che da qualche anno vive a Senigallia, una delle città più colpite dall’alluvione che nelle Marche ha provocato otto morti, mentre quattro persone sono disperse. Nessuna allerta meteo da parte degli esperti, i cittadini si sono ritrovati improvvisamente a fronteggiare un’emergenza.

“Noi per fortuna stiamo bene e il nostro appartamento è al quarto piano, ma da ieri sera stiamo vivendo una situazione angosciante: siamo chiusi in casa, non si può uscire. Non c’è elettricità“, spiega a Primonumero la mamma originaria di Campobasso e che nella cittadina marchigiana abita con il marito e due figli piccoli. Ovviamente né l’uno si è potuto recare al lavoro né i bambini questa mattina sono andati a scuola.

Il Comune di Senigallia, che conta 44mila residenti ed è uno dei comuni costieri più gettonati delle Marche, ha invitato la popolazione a “portarsi ai piani alti” e a “non uscire da casa”. L’amministrazione ha disposto anche il divieto di bere l’acqua del rubinetto fino a quando non saranno effettuate tutte le verifiche del caso.

“La situazione è drammatica, abbiamo avuto tanti danni: le macchine sono da buttare, il garage è completamente sommerso dall’acqua e tutto ciò che vi era dentro è da buttare”, racconta ancora Paola con angoscia e grande preoccupazione. Le foto che vedete le ha scattate lei dal balcone di casa. I piani più bassi delle abitazioni invece sono completamente inagibili: circa un centinaio di persone sono state evacuate e accolte dalla Caritas. Anche il pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia sta prestando invece assistenza alle persone con ipotermia o in shock.

Stamattina nelle Marche si sta procedendo alla conta dei danni, il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio ha raggiunto le zone alluvionate. La maggior parte delle vie del centro storico di Senigallia sono completamente inagibili: via Felice Cavallotti, via Portici Ercolano. Transennato il Ponte Garibaldi: la furia dell’acqua ha spazzato via un pezzo dello stesso ponte sul fiume Misa che è rientrato negli argini alle 5.30. “Siamo disperati, di certo non era il risveglio che mi aspettavo. Oggi non si lavora. Passeremo la giornata a sistemare tutto. Una tragedia”, racconta un commerciante che ha un’attività proprio nelle vicinanze.

Intanto è stata attivata una pagina Facebook – Servizi per le emergenze – per segnalare eventuali criticità o, al contrario, per tranquillizzare amici e conoscenti che non abitano nelle Marche e con cui non ci si riesce a mettere in contatto.