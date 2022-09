All’Istituto comprensivo ‘Petrone’ la decima edizione del Certamen

É proprio il caso di dire: “Nec descendere nec morari”, chi si ferma è perduto. L’Istituto Comprensivo “I. Petrone”, infatti, ha fatto tesoro di questo motto per non fermarsi neanche durante questi anni di difficile convivenza con la pandemia. Ed è giunto al momento di celebrare la X edizione del “Certamen”, una perla di saggezza (letteralmente parlando!) della nostra Scuola, di cui è anche promotrice.

Venerdì 30 settembre alle ore 16:00, presso l’Auditorium “A. La Mensa” si terrà, infatti, la cerimonia di premiazione della competizione nazionale di latino, intitolata “Amice, latine discere”. Si tratta di una fondamentale opportunità per promuovere la valenza formativa delle lingue, in questo caso quella latina, già a partire dalla scuola secondaria e per gratificare gli studenti più lodevoli attraverso l’esperienza della partecipazione ad una competizione che premia il merito. Si coglierà anche l’occasione per presentare la nuova edizione del Certamen che già si presenta pronta a raggiungere vette sempre più alte.

Durante la manifestazione saranno presenti anche alunni provenienti da altre scuole del capoluogo e da fuori regione, fermamente convinte, come l’Istituto Petrone, dell’importanza di promuovere e di valorizzare lo studio del latino già a partire dalla Scuola Secondaria di I grado. E’ importante far capire ai ragazzi come, per comprendere meglio la complessità del presente, sia importante una cultura che affondi le proprie radici nel passato per crescere nel presente e svilupparsi nel futuro, digitale che sia. Crescat scientia vita excolatur!

Tanta curiosità per chi saranno i tre vincitori dei premi in palio e per i nominativi di coloro che riceveranno una menzione per essersi particolarmente distinti nello svolgimento della prova. Per questa gara gli studenti hanno dovuto cimentarsi nella traduzione di una versione dal latino all’italiano con la relativa analisi morfosintattica, testo scelto e corretto da una commissione giudicatrice esterna formata da tre membri provenienti dal Liceo Classico di Campobasso.

I risultati raggiunti sono frutto di un intenso lavoro di squadra a partire dagli insegnanti fino ai Dirigenti delle diverse scuole, grazie al quale si è potuto registrare un ottimo risultato in termini di partecipazione (le presenze quest’anno sono salite a 85) e interesse.

Questa è la conferma della fiducia che la scuola ripone nei confronti di una cultura sempre più ricca che possa permeare nelle nuove generazioni in vista di un loro futuro sempre più brillante. Il dirigente, Giuseppe Natilli, e il team docente dell’Istituto ‘Petrone’ ne sono fermamente convinti.