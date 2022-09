Il porta a porta tra i cittadini, il passamano dei ‘santini’, i comizi e gli incontri dei politici (regionali e nazionali): sforzi che sembrano tutti concentrati verso il traguardo del 25 settembre. In realtà, al di là delle Politiche, si sta tessendo anche la trama delle Regionali: il centrodestra, che sente aria di vittoria fra dieci giorni a Roma, non ha intenzione di mollare il governo del Molise agli avversari. Ma deve fare i conti col presidente uscente – Donato Toma – che aspira alla ricandidatura e che paradossalmente sembra essere diventato quasi un peso per la coalizione.

Nessuno lo dice con chiarezza, soprattutto in Forza Italia, il partito che nel 2018 ha scelto il commercialista alla Presidenza della Regione Molise. Poi succede che a Campobasso, da piazza Municipio e a poche centinaia di metri da Palazzo Vitale, Matteo Salvini decida di abbandonare il politicamente corretto e di vestire i panni del ‘carnefice politico’ del governatore: “Mi sembra evidente che qualcosa in questi anni non abbia funzionato, bisogna fare anche autocritica”.

La vendetta è un piatto che si serve freddo, recita un noto detto popolare. Quindi “per il momento pensiamo alle Politiche e a vincere le elezioni il 25 settembre. Poi penseremo alle elezioni in Molise. Toma? Lo giudicheranno i molisani. Su tanti temi come la salute si poteva e si può fare di più”, le parole del leader della Lega, perfettamente consapevole del doppio ruolo del capo della Giunta regionale, che è anche commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal debito sanitario.

Salvini chiude la saracinesca a Toma (nella foto in alto, i due insieme nel 2018, nell’evento della Lega per l’appello finale al voto, ndr) tanto da dire che “sui nomi sceglierà la squadra, deciderà il centrodestra al completo” ma “alcuni passaggi dell’attuale presidente della Regione non sono stati particolarmente brillanti, non li abbiamo capiti”. L’ex ministro si è legato al dito la doppia estromissione della Lega dalla Giunta Toma: il primo a capitolare è stato Luigi Mazzuto, sostituito con Michele Marone. Alla fine il presidente ha definitamente escluso la Lega: via Marone, dentro Filomena Calenda (ex Lega, ora Udc) che aveva sottoscritto la sfiducia presentata dalle opposizioni.

“La Lega in questo momento non è presente nel governo regionale, ma non vediamo l’ora di tornarci”, dichiara Salvini ai giornalisti presenti al comizio di Campobasso. Da piazza Municipio dunque l’avviso di sfratto a Donato Toma, apparso sempre più ai margini di questa campagna elettorale tanto da essere avvistato finora solo all’inaugurazione della sede di Forza Italia, il suo partito, a Campobasso.

Il numero uno del Carroccio è molto più netto e diretto rispetto ad Annaelsa Tartaglione che, ospite di Antonello Barone per la rubrica ‘Tutti candidati’, ha glissato: “La ricandidatura di Toma? Adesso parliamo di Politiche, non voglio parlare di Regionali perchè quando si ha l’obiettivo comune di far vincere il centrodestra per governare il Paese, non si pensa ad altro. E’ questo il primo passo per continuare a governare anche nella nostra regione”.

Una nuova fase nel centrodestra si aprirà giocoforza dopo le Politiche: il risultato elettorale porterà a ridefinire anche i rapporti di forza all’interno della coalizione. Subito dopo il 25 settembre si aprirà il capitolo delle Regionali: si vota la prossima primavera. Sembra improbabile che arrivi prima all’appuntamento per il rinnovo del Consiglio regionale: nessuno in maggioranza sembra voler sfiduciare Toma.

Tuttavia, ha stupito un po’ tutti – anche tra gli stessi leghisti – la presenza di Vincenzo Niro, assessore regionale ai Lavori pubblici e coordinatore dei Popolari per l’Italia, all’incontro con Matteo Salvini. Nessuna volontà di lasciare il suo partito e approdare nella Lega, Niro lo puntualizza a Primonumero: “Ero presente per testimoniare la compattezza della coalizione di centrodestra”, spiega. L’esponente della Giunta regionale, che avrebbe voluto una candidatura sull’uninominale alla Camera, in questa campagna elettorale si è schierato con Lorenzo Cesa e Claudio Lotito, ospiti di un confronto con gli amministratori che si è svolto qualche giorno fa all’hotel ‘Villa d’Evoli’. L’incontro è stato promosso proprio da Vincenzo Niro.