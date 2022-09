Aldo Patriciello lancia la volata a Cesa e Lotito: “Due grandi che sapranno aiutare il Molise”

Un migliaio di persone all’hotel Dora di Pozzilli per l’appuntamento elettorale tra i più attesi ed evidentemente gettonati dell’ultima settimana di campagna elettorale. L’europarlamentare Aldo Patriciello, nelle vesti di padrone di casa, ha presentato e spinto i candidati Lorenzo Cesa e Claudio Lotito, in corsa per i due seggi uninominali alla Camera e al Senato. Una dimostrazione di forza numerica e politica – che Patriciello definisce un incontro tra amici – alla presenza di tutti i candidati del centrodestra e di numerosissimi supporter.

Claudio Lotito, il Presidente della Lazio, ha ribadito le incredibili potenzialità del Molise, regione nella quale ormai da tre settimane sembra essersi stabilito e che sta battendo palmo a palmo incontrando sindaci, cittadini, esponenti della società civile. Lorenzo Cesa, anche lui di stanza in Molise in questo periodo, ha ricordato l’importanza di dotare la regione che intende rappresentare a Roma di una legge speciale, un Decreto Molise “con il supporto dei sindaci e dell’onorevole Patricello” per la risoluzione di diverse criticità legate alle aree interne. “Abbiamo le idee molto chiare e abbiamo raccolto le istanze su tutto il territorio”, le parole di Cesa.

Volata finale da parte del dell’europarlamentare di Forza Italia, considerato l’uomo politicamente più influente della Regione, ai due “forestieri” voluti dai partiti su due seggi considerati pressoché sicuri. “Lotito e Cesa sono due grandi che potranno portare il Molise fuori dai tanti problemi che soffre – ha spiegato Patricello – risolvendo le criticità con azioni serie e facendo valere pregio e prestigio”.