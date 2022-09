Aiuti Covid detassati anche nel 2022

Il periodo della pandemia si è finalmente concluso e gran parte delle popolazioni hanno ricominciato a vivere normalmente, le attività produttive sono normalmente in funzione e in ambito fiscale si assiste a numerosi cambiamenti.

L’Agenzia delle Entrate ha effettuato un secondo chiarimento in merito, affermando che gli aiuti Covid continuano a beneficiare della non imponibilità nel Modello Redditi 2022, ottenendo per il secondo anno consecutivo una detassazione.

Gli aiuti di stato Covid sono fuori dal modello Redditi e IRAP 2022 se le informazioni sono già state inserite nell’autodichiarazione.

La detassazione aiuti Covid 2022 è prevista dal DL 137/2020 art. 10-bis senza limitazioni temporali, a favore di imprese e lavoratori autonomi, per contributi e indennità di qualsiasi natura.

Ciò significa che è possibile ottenere la detassazione anche per le agevolazioni, come le garanzie finanziarie SACE , e per tutti i contributi introdotti dal 31 gennaio 2020, a seguito dell’emergenza Covid-19.

Come funziona la detassazione aiuti Covid 2022

I contributi e le indennità Covid non devono essere indicati nei seguenti quadri:

RE, per lavoratore autonomo;

LM, per forfettari;

RG per le imprese semplificate.

Le imprese in contabilità ordinaria, che compilano il riquadro RF per determinare il reddito imponibile, devono apportare delle variazioni in diminuzione per eliminare gli aiuti ottenuti durante la pandemia.

A differenza del modello 2021, per il modello redditi 2022 sono state apportate delle modifiche: i codici 83 e 84 del rigo RF55, che rappresentavano dei codici di riferimento per gli aiuti Covid, sono stati eliminati.

In questo modello, quindi, i contribuenti dovranno utilizzare il codice 99 riferito ad altre variazioni in diminuzioni.

Modello IRAP e ISA

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che i contributi ottenuti durante la pandemia non contribuiscono al miglioramento del punteggio di affidabilità degli ISA e l’ammontare delle indennità/contributi non devono essere indicati in alcun rigo.

Compilazione del quadro RU

Gli aiuti economici Covid-19, concessi sotto forma di crediti d’imposta, se richiamati dalle istruzioni ai modelli dichiarativi richiedono la compilazione del quadro RU, ad eccezione di contributi a fondo perduto fruiti come crediti d’imposta, che non prevedono alcun codice credito specifico.

Compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”

Il nuovo modello Redditi 2022 richiede anche la compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, dell’apposito quadro RS, in riferimento ai contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate come supporto economico per far fronte alle conseguenze negative della pandemia, nel periodo d’imposta 2021.

Nella colonna 1 deve essere indicato l’apposito codice aiuto, reso disponibile nella Tabella codici Aiuti di Stato.

Per fare chiarezza sulla tipologia di contributi e indennità ammessi alla detassazione, ecco un breve elenco dei principali aiuti Covid integrati nel 2020/2021:

Contributo a fondo perduto per le imprese di commercio;

Misure per il turismo;

Fondo emergenze spettacolo.

Le istruzioni per la compilazione dei modelli IRAP e Reddito 2022 sono disponibili sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, assieme a tutti i chiarimenti pubblicati nel corso del 2022. Tuttavia, alcune informazioni necessitano di altre note in merito e potrebbero essere pubblicate a breve.